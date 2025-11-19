Il cantante D4vd sospettato per la morte della 15enne il cui corpo è stato trovato in decomposizione nella sua auto

Il cantante americano D4vd e Celeste Rivas

Alla fine anche D4vd, il cantante americano proprietario dell'auto in cui hanno ritrovato il corpo di Celeste Rivas è sospettato della sua morte. L'8 settembre 2025 è stato ritrovato il corpo in decomposizione di una ragazza nel bagagliaio ritrovato in una Tesla parcheggiata in un deposito. Un impiegato, infatti, aveva denunciato un cattivo odore proveniente dall'auto e la Polizia ha trovato i resti di Rivas, la cui scomparsa era stata denunciata un anno e mezzo prima del ritrovamento. L'auto era stata portata al deposito dopo che era stata multata e poi sequestrata a Hollywood Hills. Inizialmente il cantante – il cui vero nome è David Anthony Burke -, che nel frattempo era in tour, non era stato sospettato né indagato, e stando alle cronache aveva collaborato con le forze dell'ordine.

Oggi, però, NBC4 Investigates, tramite fonti della Polizia, ha riferito che il nome del cantante è entrato tra quelli dei sospettati e che D4vd avrebbe aiutato a smembrare e smaltire il corpo. Inoltre, sempre secondo fonti di NBC4, il cantante non avrebbe collaborato alle indagini. La scomparsa di Rivas, tredicenne in quel momento, era stata denunciata per la prima volta nell'aprile del 2024 e trovata un anno e mezzo dopo. Ancora oggi non è chiara la causa del decesso, benché l'ufficio del medico legale aveva fatto sapere in una nota che Rivas "sembra essere stata deceduta all'interno del veicolo per un lungo periodo di tempo prima di essere ritrovata". L'indagine, quindi, è considerata per omicidio.

Il fratello della ragazza ha svelato che Rivas conosceva D4vd e che si stava recando al cinema con lui poco prima della scomparsa. L'ultima chiamata della ragazza è di maggio 2024 e da quel momento in poi la famiglia ha perso qualsiasi contatto. Diventato famoso grazie a TikTok con hit come "Romantic Homicide" e "Here With Me", D4vd era in tour quando è stato trovato il corpo e non lo ha cancellato finché il corpo non è stato identificato. Nonostante quello che era successo non aveva fatto alcuna dichiarazione sul caso. Lui e il suo manager abitavano sulle colline di Hollywood dove è stata trovata l'auto, stando a quanto dichiarato dal proprietario di casa.