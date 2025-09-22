D4vd cancella il tour dopo che è stato identificato il corpo in decomposizione trovato nella sua auto

D4vd – ph Swan Gallet:WWD via Getty Images

Il cantante americano D4vd alla fine ha cancellato il resto del tour americano e anche quello europeo, dopo che è stato identificato il corpo che era stato trovato in un'auto intestata a lui. Sebbene non ci sia stata ancora una comunicazione ufficiale, i siti di vendita dei biglietti hanno tolto la possibilità di continuare ad acquistarli e alcuni dei locali lo danno come cancellato (come quello dell'Elysée Montmartre di Parigi, tra gli altri). Sui social del cantante e sul sito ufficiale non c'è stata ancora alcuna comunicazione ufficiale e inizialmente D4vd aveva proseguito nelle esibizioni negli Stati Uniti, almeno fino a che non è stato identificato il corpo di una ragazza scomparsa nel 2024 quando aveva 13 anni.

Per adesso il cantante non è indagato e, da quanto si è appreso nei giorni scorsi, è stato molto collaborativo. Qualche settimana fa a causa di un cattivo odore che proveniva da una Tesla in una rimessa di Hollywood, Los Angeles, le forse dell'ordine avevano trovato un corpo in stato di decomposizione nel portabagagli dell'auto. Quando avevano controllato a chi appartenesse hanno scoperto che era intestata al cantante – il cui vero nome è David Anthony Burke -che, però, in quel momento era in tour. D4vd – che nei mesi scorsi in Italia è tornato d'attualità oltre che per l'uscita del suo album anche per la collaborazione nell'ultimo album di Damiano David – non ha mai parlato di quello che è successo, né dal palco é da qualsiasi altra parte, per adesso, collaborando, però, con le indagini.

Qualche giorno fa gli investigatori hanno identificato il corpo della ragazza, Celeste Rivas Hernandez che oggi avrebbe avuto 15 anni e che risulta scomparsa nell'aprile del 2024 da Lake Elsinore, in California, poco fuori Los Angeles: "Sembra che sia rimasta deceduta all'interno del veicolo per un lungo periodo di tempo prima di essere ritrovata" ha detto il medico legale di Los Angeles. Anche la casa di D4vd è stata perquisita in relazione alla morte dell'adolescente: "Stiamo eseguendo, come potete immaginare, mandati di perquisizione e tutte le procedure investigative necessarie per giungere a una conclusione positiva – ha dichiarato il capo del LAPD Jim McDonnell -. Stiamo investendo tutto il necessario in quel caso, ma parlarne ora sarebbe prematuro". Per ora non è chiaro quale sia il legame tra la ragazza e il cantante e in che modo il suo corpo sia finito in un'auto intestata a lui.