Il corpo decomposto nell’auto di D4vd è di una ragazza di 15 anni scomparsa due anni fa

d4vd – ph Timothy Norris:Getty Images for Coachella

Il corpo senza vita, in decomposizione, trovata nell'auto intestata al cantautore americano D4vd appartiene a una ragazza di 15 anni che risultava scomparsa da due anni. Le autorità sono riuscite a risalire all'identità della donna che era stata trovata nel portabagagli di una Tesla intestata al cantante, che fin da subito è stato escluso dalle indagini, e che, anzi, aveva continuato il suo tour negli Stati Uniti – almeno fino a ieri, quando ha cancellato il concerto previsto a Seattle – senza mai far riferimento all'accaduto, pur avendo collaborato con la Polizia, come è emerso fin dai primi giorni.

La Polizia, quindi, ha scoperto che il corpo in decomposizione appartiene alla giovane Celeste Rivas, una ragazza della California che è scomparsa il 5 aprile 2024 quando aveva 13 anni. Le autorità, al momento, non sono riusciti a risalire né alla data della morte della ragazza né alle cause che hanno portato alla morte. Lo scorso 8 settembre un uomo ha chiamato la Polizia a causa di un cattivo odore che proveniva da una Tesla che era in una rimessa a Los Angeles. Le forze dell'ordine hanno scoperto che nel bagagliaio c'era il corpo, ormai in decomposizione, di una donna. L'auto era in quel luogo da almeno un paio di giorni prima del ritrovamento.

Ma la trama si è complicata ancora di più quando gli agenti hanno fatto delle ricerche sulla targa della Tesla che è risultata intestata a D4vd – il cui vero nome è David Anthony Burke -, cantautore americano molto famoso, anche grazie al successo di canzoni come Romantic Homicide e Here With Me, e pochi mesi fa era uno dei feat del primo album da solista del cantante dei Maneskin Damiano David, Funny Little Fears. D4vd che ha pubblicato il suo ultimo album lo scorso aprile, era in tour quando è stata trovata la sua auto. Il cantante, che non aveva cancellato il tour, ha preferito cancellare il concerto a Seattle, appena è stata scoperta l'identità della ragazza.