Scontro frontale tra auto e moto nell’Agrigentino, due turisti statunitensi di 25 anni morti nello schianto

In un tragico scontro frontale sulla Statale 115, tra Sciacca e Ribera, nell’Agrigentino sono morti due turisti statunitensi di 25 anni. Erano in sella a una moto che si è scontrata con un’auto, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata. Indagini in corso.

Immagine di repertorio

Tragico incidente nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 14 maggio, sulla statale 115 tra Sciacca e Ribera, dove una moto e un'auto sono rimaste coinvolte in un violento scontro frontale. Nello schianto sono deceduti due turisti statunitensi di 25 anni L’incidente è avvenuto poco dopo le 15.30 al chilometro 128+500.

Stando a quanto è stato ricostruito, i due giovani, un uomo e una donna, viaggiavano su una Kymco Agility 125, probabilmente a noleggio, che si è scontrata con un’Audi Q5, ribaltatasi sul terreno attiguo alla carreggiata.

Sul posto sono intervenuti ambulanze, squadre Anas, vigili del fuoco e polizia Stradale di Sciacca. Per permettere ai soccorritori di intervenire sul posto e agli agenti di effettuare i rilievi del caso, utili a ricostruire l'esatta dinamica dell'incidente, la statale è stata chiusa al traffico. Purtroppo, per le due vittime non c'è stato nulla da fare.

I due giovani turisti, entrambi originari del New Mexico, sono deceduti sul colpo a causa delle gravissime lesioni riportate nel violento schianto. A quanto si apprende, il conducente dell’auto è invece rimasto ferito in maniera lieve ed è stato immediatamente soccorso e trasferito rapidamente in ospedale, dove è stato sottoposto agli accertamenti necessari.

Come si legge sul quotidiano La Sicilia, la circolazione lungo la Statale 115 ‘Sud Occidentale Sicula' è stata temporaneamente interrotta e deviata su percorsi alternativi. L'incidente ha avuto ripercussioni importanti sul traffico, provocando lunghe code e rallentamenti per diverse ore.

Non sono stati diffusi maggiori dettagli sulla dinamica dello scontro, su cui indagano le forze dell'ordine, né è stata resa nota l'identità delle due vittime straniere. Gli agenti, a quanto si apprende, stanno cercando di rintracciare i familiari. Le indagini proseguono nel tentativo di fare piena luce sulla tragica vicenda.