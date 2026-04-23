Scontro frontale tra Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia: morti marito e moglie, 5 feriti

Per motivi ancora tutti da stabilire, due auto si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 20.00 di giovedì in un terribile frontale mentre percorrevano la strada provinciale 15 tra gli abitanti di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.

Due morti e cinque feriti tra cui uno in gravi condizioni, e questo il tragico bilancio di una terribile incidente stradale avvenuto tra il tardo pomeriggio e la serata di oggi giovedì 23 aprile 2026 nell'area nord della provincia di Bari. Per motivi ancora tutti da stabilire, due auto si sono scontrate violentemente poco prima delle ore 20.00 in un terribile frontale mentre percorrevano la strada provinciale 15 tra gli abitanti di Trinitapoli e San Ferdinando di Puglia.

Un impatto terribile che ha completamente distrutto i due veicoli causando purtroppo il decesso di due degli occupanti di una vettura. Secondo le prime informazioni, le due vittime sono marito e moglie, una coppia di coniugi originari di Margherita di Savoia. Inutile per i due i soccorsi da parte dei Vigili del Fuoco e del personale sanitario del 118 accorsi sul posto dopo diverse chiamate di emergenza da parte degli altri automobilisti di passaggio. I due sono stati dichiarati morti poco dopo.

Terribile la scena che si è presentata davanti ai primi soccorritori Giunti sul posto con le due auto completamente distrutte ai due lati delle della carreggiata. Nell'impatto infatti i due veicoli sono usciti di strada. I vigili del fuoco hanno dovuto lavorare a lungo per estrarre gli occupanti delle due auto dalle lamiere accartocciate.

Vista la gravità della dell'incidente la centrale operativa allertato anche l'elicottero di soccorso che ha provveduto poi a trasportare in ospedale uno dei feriti più gravi. Ferite in maniera seria e trasportate l'urgenza in pronto soccorso anche le altre persone coinvolte, tutte classificate come codici russi da parte del personale del 118.

Sul luogo del sinistro stradale sono intervenuti anche le forze dell'ordine per la gestione della viabilità che è stata completamente interrotta e per i rilievi del caso che aiuteranno a stabilire la dinamica dei fatti.