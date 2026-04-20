Scoperto a Roma gruppo clandestino di ex forze dell’ordine che faceva dossieraggio: perquisizioni in corso

I Carabinieri del Ros stanno effettuando delle perquisizioni a Roma in merito all’indagine sulla ‘Squadra Fiore’, un gruppo clandestino che avrebbe compiuto attività di dossieraggio.

Sono in corso dalle prime luci dell'alba perquisizioni da parte dei Carabinieri del Ros nell'ambito dell'indagine sulla ‘Squadra Fiore', un gruppo clandestino di cui avrebbero fatto parte ex appartenenti alle forze dell'ordine. Secondo le prime informazioni, gli indagati avrebbero fatto parte di un'organizzazione clandestina che avrebbe effettuato attività di dossieraggio. Le ipotesi di reato sono accesso abusivo a un sistema informatico, violazioni relative alla privacy ed esercizio abusivo della professione.

Al momento le notizie sono ancora frammentarie. Secondo le prime informazioni però, gli indagati avrebbero costruito dossier per conto di terze persone che li avrebbero incaricati di reperire informazioni su vari professionisti, soprattutto politici e imprenditori. I fatti risalirebbero al 2022.

L'indagine, coordinata dal procuratore aggiunto Stefano Pesci insieme alle pm Alessia Natale e Vittoria Bonfanti, si articola in due filoni tra loro collegati: il primo riguarda la cosiddetta ‘Squadra Fiore‘ oggetto delle perquisizioni di questa mattina, mentre il secondo riguarda l'ipotesi di truffa e peculato a carico di ex appartenenti ai servizi. All'interno di questo secondo ambito dell'inchiesta è indagato Giuseppe Del Deo, ex vicedirettore del Dipartimento delle informazioni per la sicurezza fino ad aprile 2025, e che in passato ha lavorato anche nell’Aisi. Secondo l'accusa, i servizi avrebbero stipulato circa cinque milioni di contratti con una società ‘amica'. Anche l'allora gestore della società, Enrico Fincati, è indagato, così come Carmine Saladino, fondatore della Maticmind. L'ipotesi di reato è quella di truffa.

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A collegare le due indagini sarebbero state alcune intercettazioni, nelle quali i componenti della Squadra Fiore avrebbero fatto riferimento proprio a Del Deo.

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