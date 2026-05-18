Roma, agente fa irruzione in un appartamento e spara al proprietario di casa: pensava fosse un ladro

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Un poliziotto è stato condannato a due mesi con l’accusa di eccesso colposo nell’uso legittimo delle armi per aver sparato al proprietario di un'abitazione in via Antonimina a Roma. L'agente, che era entrato con un collega nell'appartamento pensando ci fosse un ladro, lo aveva scambiato proprio per un rapinatore: e gli ha sparato, credendolo un intruso. L'uomo, ferito dal proiettile, ha riportato serie lesioni a una gamba, che ancora fatica a far funzionare bene, tanto che si è dovuto sottoporre a un intervento chirurgico.

La vicenda è riportata da Il Corriere della Sera. Secondo la ricostruzione dei fatti, il proprietario dell'appartamento era rientrato la sera in casa dopo una giornata di lavoro. Forse per la stanchezza, o il nervoso, quella sera ha litigato per telefono con la fidanzata, facendo molto trambusto in casa. Un comportamento anomalo per un inquilino solitamente tranquillo: i vicini, dato il rumore, si sono quindi insospettiti, decidendo di chiamare le forze dell'ordine. Erano infatti convinti che fossero entrati in casa dei ladri.

Nel frattempo però, il proprietario dell'appartamento era andato a dormire. Gli agenti, giunti sul posto, riescono però a entrare nell'appartamento e si mettono a ispezionare l'abitazione. Ed è a quel punto che il proprietario si alza: ha sentito dei rumori e vuole capire che succede. Vede due uomini in divisa, loro gli dicono di fermarsi, ma lui non capisce e comunque la situazione gli sembra assurda. Convinto fosse un ladro, uno dei poliziotti gli spara, ferendolo a una gamba. Si renderà poi conto dell'errore, ma intanto l'uomo è ferito, e viene portato in ospedale. Nei giorni scorsi, la condanna.