Truffa dei falsi agenti della polizia locale di Roma: convincevano gli anziani a uscire di casa

"Deve raggiungerci al Comando generale della polizia locale di Roma Capitale in via della Consolazione". Con questa frase e con motivazioni prive di fondamento dei falsi agenti hanno cercato di truffare telefonicamente alcuni anziani. A dare l'allarme mettendo in guardia i cittadini è la polizia locale stessa, che ha informato di come siano arrivate varie segnalazioni. Al momento, attraverso una comunicazione immediata ed efficace, le truffe sono state evitate, grazie alla collaborazione tra cittadini e polizia locale, che si è subito attivata.

Secondo quanto ricostruito finora alcuni cittadini, chiamando la polizia locale di Roma Capitale, hanno avvisato di aver ricevuto delle telefonate sospette. Alcune persone li hanno chiamati, spacciandosi per operatori o incaricati di forze di polizia. Con scuse di vario tipo li hanno invitati ad uscire dalla propria abitazione per raggiungere la sede del Comando generale della polizia locale che si trova in via della Consolazione, a pochi passi dal Campidoglio.

"La polizia locale non chiede ai cittadini di recarsi al Comando"

"Si precisa con fermezza che nessun ufficio della polizia locale richiede ai cittadini, e in particolare agli anziani, di recarsi presso sedi istituzionali a seguito di contatti telefonici non ufficiali" si legge in una nota diffusa dalla polizia locale di Roma Capitale, che mette in guardia. Gli uffici di polizia giudiziaria del Comando hanno immediatamente avviato le indagini, per risalire agli autori delle telefonate sospette.

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Gli agenti raccomandando ai cittadini inoltre "di prestare attenzione e di non dare seguito a richieste telefoniche sospette; di non fornire dati personali o informazioni sensibili; di non uscire di casa su invito di sconosciuti ricevuto telefonicamente e di segnalare episodi come questi con la massima tempestività presso qualsiasi ufficio della polizia locale di Roma Capitale, fornendo, qualora possibile, il numero telefonico del chiamante. La collaborazione dei cittadini è fondamentale per prevenire e contrastare tali fenomeni criminosi".