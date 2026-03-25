Roma, trovato al Trullo deposito di auto rubate: i ladri prendevano i pezzi e le rivendevano

Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno scoperto e riconsegnato ad Ater un locale condominiale al Trullo. Veniva usato come centro di stoccaggio e smercio di componenti d’auto rubati.

Gli agenti della polizia locale durante il sequestro

Centinaia di pezzi di auto sono stati trovati e sequestrati dalla polizia locale di Roma Capitale all'interno di un locale Ater via Colle Val d’Elsa. Gli agenti del Reparto NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) dell’XI Gruppo Marconi hanno scoperto un centro di stoccaggio e smercio di componenti di veicoli rubati. Un luogo segreto, che si trovava in zona Trullo a Roma. Il locale, una volta liberato dall'attività illegale, è stato riconsegnato ad Ater.

I controlli negli edifici pubblici dei vari quartieri di Roma

L'intervento si inserisce tra le attività di vigilanza e ripristino della legalità sul territorio da parte della polizia locale di Roma Capitale nei vari quartieri della città. Controlli che hanno come obiettivo il contrasto ai fenomeni illegali e di degrado negli edifici pubblici. Gli agenti del Reparto NAE (Nucleo Assistenza Emarginati) dell’XI Gruppo Marconi nei giorni scorsi hanno fatto dei sopralluoghi al Trullo, all'interno di alcuni immobili di proprietà di Ater.

Il locale condominiale ricosegnato ad Ater

Durante il controllo di un locale condominiale in via Colle Val d’Elsa, gli agenti hanno trovato una vera e propria centrale di stoccaggio e smercio di componenti automobilistiche. Tra le varie componenti c'erano parti di carrozzeria e più di cento gruppi ottici principalmente di Smart e Fiat 500.

All’interno del locale gli agenti hanno inoltre trovato strumenti utilizzati per lo scasso e un bilancino di precisione, tutti oggetti che fanno pensare ancome quello spazio fosse usato per attività illegali. Terminate le verifiche gli agenti hanno sequestrato il materiale trovato all'interno del locale, mentre hanno liberato quest'ultimo, riconsegnandolo ad Ater.