Da Roma alla Spagna, smantellata banda di ladri di gioielli: 21 furti da mezzo milione di euro

La polizia spagnola e italiana hanno arrestato una banda di ladri di gioielli. Provenienti da Roma, hanno messo a segno 21 colpi in tutta la Spagna per un bottino di 500mila euro.

Hanno rubato gioielli nelle gioiellerie di tutta la Spagna con un bottino complessivo che ammonta a mezzo milione di euro. La polizia nazionale spagnola e la polizia italiana hanno svolto insieme un'operazione che ha portato allo smantellamento di una cellula itinerante di ladri specializzati in furti di gioielli. Sono quattro le persone arrestate, fortemente indiziate di aver messo a segno ben ventuno colpi. Sono stati intercettati e arrestati tutti a Palencia, nella comunità autonoma di Castiglia e León, nella parte nord-occidentale. Ora si trovano a disposizione dell'Autorità giudiziaria. Tre sono in carcere.

Come agivano i ladri "fantasma": non lasciavano tracce

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine i furti messi a segno nelle gioiellerie risalgono fino a dieci anni fa e sono stati compiuti in diverse località delle Asturie, a Logroño, Murcia, Palencia, Valencia, Almería, Albacete, Badajoz, Alicante, Siviglia, Castellón e Granada. Le quattro persone arrestate erano residenti a Roma, arrivavano dall'Italia per compiere i furti in Spagna. Il metodo che utilizzavano era ben collaudato e permetteva loro di non essere scoperti. Agivano come "fantasmi", attenti a non lasciare tracce: non si registravano negli hotel, non lasciavano impronte digitali durante i furti, cambiavano frequentemente veicolo e telefonino e percorrevano ogni giorno centinaia di chilometri tra diverse località.

Una donna distraeva il gioielliere e l'altra rubava

Per mettere a segno i furti nelle gioiellerie due donne entravano nel negozio stabilito. Una distraeva il dipendente e l'altra rubava i gioielli. Poi come se nulla fosse, lasciavano il negozio con tranquillità, senza destare sospetti. Solo dopo che si erano allontanate il gioielliere si rendeva conto della merce rubata. Sono varie le segnalazioni arrivate alla polizia spagnola, dalle quali sono partite le indagini della polizia, in un'operazione congiunta con il Servizio Centrale Operativo della polizia e con la Squadra mobile di Roma. È stato emesso un ordine Europeo di Indagine dalle autorità spagnole per rintracciare gli indagati. I quattro sono stati individuati il 30 marzo scorso, mentre avevano la chiara intenzione di commettere nuovi furti.