Roma, 17enne ruba un’auto e investe un uomo: fermato da un funzionario della polizia locale fuori servizio

Grazie a un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio un uomo ha avuto indietro la sua auto. Un 17enne l’ha rubata ed è scappato investendo l’amico, poi è stato denunciato.

Immagine di repertorio

Ha rubato una macchina ed è scappato, investendo un uomo che cercava di fermarlo. Ma un funzionario della polizia locale di Roma Capitale fuori servizio lo ha bloccato e denunciato. L'episodio è avvenuto nella mattinata di venerdì 10 aprile scorso non distante dalla sede del V Municipio. Autore del furto d'auto è un ragazzo di diciassette anni, che è stato accompagnato negli uffici con sua madre.

Ruba un'auto e investe l'amico del proprietario

Secondo quanto ricostruito in sede di denuncia e attraverso i successivi accertamenti al momento dei fatti erano circa le ore 11.30, il diciassettenne si aggirava in strada nella periferia Est della città con il volto coperto da un casco integrale. Si è poi avvicinato a una Toyota Yaris e ha provato ad aprire la portiera, servendosi di alcuni arnesi da scasso. Riuscitoci, è salito a bordo e ha messo in moto, scappando con l'auto rubata. La scena non è sfuggita al proprietario, che ha provato a fermarlo insieme a un suo amico. Nella fuga il diciassettenne ha prima urtato un veicolo parcheggiato e poi ha investito l'amico del proprietario della macchina.

L'auto trovata da un funzionario della polizia locale fuori servizio

Il proprietario della vettura ha sporto denuncia al comando del V Gruppo Prenestino, fornendo i dati del veicolo e una descrizione dei fatti agli agenti, che hanno dato il via alle indagini. Poche ore più tardi, il funzionario fuori servizio e di rientro a casa ha intercettato l’auto, riconoscendo gli elementi di cui era già a conoscenza, si trovava in un’area non distante dalla sede del Gruppo. Ha allertato le pattuglie, è riuscito a bloccare il giovane e a recuperare il veicolo rubato. Il diciassettenne era a bordo con una ragazza. È stato accompagnato presso gli uffici e denunciato alla presenza di sua madre in quanto minorenne.