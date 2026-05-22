Lascia i due figli chiusi in auto sotto il sole a Roma: salvati dalla Polizia Locale, denunciata la madre

I bambini piangevano nell’auto parcheggiata al sole nel centro di Roma. Salvati dalla polizia locale dopo la segnalazione di un passante.

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Aveva lasciato due bambini piccoli chiusi nella macchina parcheggiata nei pressi di via del Corso. Solo l'intervento tempestivo, grazie anche alla segnalazione di un cittadino, della polizia locale di Roma Capitale ha evitato che la situazione potesse peggiorare e che sfociasse nel tragico. La mamma dei minori è stata denunciata.

Il pianto dei bambini ha attirato un passante

A notare per primo che qualcosa non andava è stato un passante, il quale, mentre camminava per una via del centro storico cittadino, ha sentito il pianto dei bambini, forse stremati dal caldo e sicuramente impauriti. L'uomo ha subito contattato il numero della polizia locale, con la centrale operativa che ha inviato sul posto una pattuglia già di stanza nella zona. Gli agenti sono arrivati sul luogo e hanno constatato la situazione potenzialmente pericolosa in cui si trovavano i due minori: chiusi all'interno dell'auto parcheggiata al sole. I bambini, intanto, erano riusciti, con grande prontezza, ad abbassare i finestrini.

L'intervento della polizia locale: denunciata la madre

È stato, così, possibile tranquillizzarli mentre si procedeva all'apertura del veicolo. Nel frattempo sono partiti anche gli accertamenti per rintracciare i genitori. Dopo varie ricerche è stata trovata la madre dei due bambini, che si era allontanata per fare compere in alcuni negozi della vicina via dello shopping. Considerata la gravità della situazione e il rischio corso dai minori, la donna è stata accompagnata presso gli uffici del I Gruppo, in via della Greca, per controlli e per chiarire la sua posizione. Informata l’Autorità Giudiziaria, la donna è stata denunciata per il reato di abbandono di minori. Sono stati avvertiti del fatto anche i servizi sociali.