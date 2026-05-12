Chiusa una casa di riposo a Torre Maura, il personale protesta e ferisce due agenti della polizia locale

Casa Carlotta in via Silicella (Google Maps)

Due agenti della polizia locale di Roma Capitale sono rimasti feriti durante una protesta dal parte del personale di ‘Casa Carlotta' in via Silicella in zona Torre Maura. Un agente ha ricevuto una prognosi di 25 giorni, l'altra è ancora sotto accertamenti medici. L'episodio di violenza nei confronti di due vigili urbani è avvenuto durante le procedure di chiusura della casa di riposo per anziani. La struttura infatti non ha le autorizzazioni previste dalla normativa vigente. L'intervento è partito dalla determinazione dirigenziale emessa dal Municipio VI.

A Torre Maura chiusa una casa di riposo senza autorizzazioni

Gli agenti della polizia locale hanno raggiunto la struttura per avviare le attività di chiusura. Procedure svolte con la massima attenzione alla tutela delle persone anziane ospitate. Nelle operazioni per il sequestro penale, coordinate dalla Procura della Repubblica di Roma, sono stati coinvolti forze dell’ordine, servizi sociali municipali, personale del Dipartimento Politiche Sociali e della Asl competente e sono tuttora in corso.

Due agenti feriti durante una protesta del personale della struttura

Durante l'intervento nella casa di riposo il personale della struttura ha protestato, ferendo due agenti del VI Gruppo Torri a seguito di azioni di resistenza. Ha tentato in un primo momento di vietare l'accesso ai caschi bianchi e successivamente ha organizzato un'azione di resistenza, per opporsi alla chiusura. I due agenti sono stati subito soccorsi dal personale sanitario, ma ancora le loro condizioni di salute non sono note: un agente ha ricevuto una prognosi di 25 giorni, l'altra è ancora sotto accertamenti medici. Il Comando Generale della polizia locale ha espresso esprime "massima vicinanza e solidarietà al personale rimasto ferito durante le attività".

Sull'episodio è intervenuto il Sulpl (Sindacato Unitario Lavoratori Polizia Locale): "Solidarietà ai colleghi feriti nel corso di un importante operazione posta a tutela dei cittadini più deboli" ha commentato il segretario Romano Marco Milani. "La categoria delle polizie locali, quotidianamente in prima linea nelle grandi metropoli, merita riconoscimenti contrattuali ed equiparazione agli operatori del comparto Sicurezza. Continuiamo a chiedere tutele giuridiche, strumenti adeguati e formazione indispensabile a partire dagli stessi ruoli dirigenziali".