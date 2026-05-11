Roma, massacra e uccide il compagno con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug, la vittima è Alberto Pacetti

Ha massacrato e ucciso il compagno convivente di 60 anni lo scorso aprile con un appendiabiti: arrestata Monica Belciug a Primavalle.

A sinistra Monica Belciug, a destra Alberto Pacetti.

Lo ha colpito al volto con la cornice di una quadro e un'asta appendiabiti. E lo ha ucciso. È quanto accaduto a Primavalle, nell'abitazione in cui i due convivevano, alla fine dello scorso aprile quando, durante una lite violenta, una donna di 36 anni ha massacrato e ucciso il compagno di 60, Alberto Pacetti. Per quanto accaduto, la trentaseienne, Monica Belciug, è stata arrestata.

Massacra il compagno: lui muore nel viaggio verso l'ospedale

Non appena avvenuti i fatti è immediatamente scattato l'allarme: sul posto sono arrivati subito gli operatori del pronto soccorso sanitario del 118 che si sono immediatamente precipitati verso il sessantenne e lo hanno caricato sull'ambulanza, diretti verso il policlinico Agostino Gemelli. È stato proprio al termine del viaggio d'emergenza verso l'ospedale, poco dopo l'arrivo al nosocomio, che il sessantenne ha perso la vita.

Nel frattempo nell'appartamento di Primavalle, come riportato da LaPresse, sono immediatamente arrivati gli agenti della polizia scientifica della questura di Roma e dagli investigatori del distretto di polizia di Primavalle.

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L'arresto della 36enne Monica Belciug

Dopo le prime indagini svolte dagli agenti della polizia di Stato, è arrivata la ricostruzione: la trentaseienne, la donna di origine romena con cui Pacetti aveva una relazione e conviveva nell'abitazione di Primavalle, avrebbe colpito il sessantenne al volto e alla testa con due oggetti contundenti, la cornice di un quadro e un'asta appendiabiti. Le botte gli hanno provocato delle gravi ferite che purtroppo per l'uomo si sono rivelate essere fatali.

Al termine degli accertamenti, coordinati dal sostituto procuratore Antonio Di Cicco della procura della Repubblica di Roma, quest'ultimo ha richiesto ed ottenuto dalla Gip, Maria Gaspari, un'ordinanza di custodia cautelare in carcere per la donna. Monica Belciug è stata così arrestata: le verifiche, infine, hanno permesso di risalire ai precedenti della donna, già condannata in passato per reati contro la persona.