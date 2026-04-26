Roma, coppia di poliziotti vede un ladro rubare in un’auto dalla finestra di casa e lo insegue: arrestato

È finito in manette per tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. Ad arrestare un 31enne è stata una coppia di poliziotti liberi dal servizio.

Immagine di repertorio

Hanno inseguito un ladro che stava rubando all'interno di un'auto e lo hanno arrestato in flagranza di reato insieme a una pattuglia del Commissariato Porta Pia. È successo nella serata di ieri, sabato 25 aprile a Roma. Protagonisti sono due agenti della Polizia di Stato della Squadra Mobile e del VI Distretto Casilino, uniti nell'amore e nel servizio dalla stessa divisa. L'uomo arrestato è un trentunenne romano, già conosciuto alle banche dati per reati specifici. Dovrà rispondere dei reati di tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi.

La "coppia in blu" ha inseguito il ladro per le strade

I fatti sono avvenuti intorno alle ore 22 di ieri. I due poliziotti erano a casa, liberi dal servizio dopo il rientro dal lavoro. Improvvisamente la loro quiete domestica è stata interrotta da rumori sospetti provenienti dalla strada. Affacciandosi alla finestra hanno subito notato un uomo impegnato a mettere a segno un furto all'interno di un'auto parcheggiata sotto alla loro abitazione. Il ladro ha colpito vetro della vettura e ha cominciato a frugare al suo interno in cerca di denaro.

Tra i due poliziotti c'è stato un rapido scambio di sguardi, poi sono scesi in strada e hanno cominciato ad inseguire l'uomo per le strade. Il ladro infatti notandoli che stavano per raggiungerlo, è scappato. Durante l'inseguimento i poliziotti erano al telefono con la Sala Operativa della Questura, mantenendo un costante contatto, fino a quando, dopo alcune centinaia di metri, non si sono trovati faccia a faccia con il ladro tra i vicoli.

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Il ladro identificato e arrestato

Gli agenti sono riusciti a bloccare il ladro e ad arrestarlo insieme a una pattuglia intervenuta sul posto, che li ha raggiunti ripercorrendo il tragitto tracciato in diretta dalla Sala Operativa. L'uomo è stato perquisito: aveva con sé un piccolo martello infrangi-vetro, un coltello a serramanico e una lama di alluminio, per forzare le serrature. Accompagnato negli uffici di Polizia, è stato identificato e arrestato per i reati di tentato furto su autovettura, resistenza a pubblico ufficiale e porto abusivo di armi. L’Autorità giudiziaria ha poi convalidato l'arresto.