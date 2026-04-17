Roma, arrestato rapinatore seriale armato di pistola con volto coperto da un casco: tradito dalla voce

I poliziotti hanno arrestato un 42enne per due rapine e lo hanno denunciato per il furto di uno scooter. Ha messo a segno due colpi a Roma, con il volto coperto e armato di pistola.

Armato di pistola e con il volto coperto da un casco nero e uno scaldacollo ha messo a segno due rapine in due attività commerciali in meno di dodici ore. Gli episodi si sono verificati nei quartieri Colombo e San Paolo a Roma. Gli agenti della Polizia di Stato dell’XI Distretto San Paolo hanno rintracciato e fermato per rapina un uomo di quarantadue anni origianario della Macedonia, già noto alle forze dell'ordine per precedenti reati specifici. I locali presi di mira sono un'osteria di via Gabriello Chiabrera, alla quale ha portato via 50 euro, e un salone hair styles di via dell'Imbrecciato, dove ha trafugato 200 euro e l'orogio della titolare.

Il copione ‘seriale'

Secondo quanto ricostruito in sede d'indagine l'uomo agiva secondo un metodo ben collaudato, convinto di non essere scoperto. Un copione ‘seriale', che gli ha consentito di mettere a segno due rapine in esercizi commerciali. Il quarantaduenne entrava all'interno dei locali impugnando una pistola, col volto coperto da uno scaldacollo e un casco nero. Indossava sempre gli stessi abiti e scarpe. Si impossessava del bottino, per poi scappare puntando l'arma contro i dipendenti di turno, fuggendo su uno scooter nero senza targa.

Il rapinatore ‘tradito' dalla voce

Nelle indagini determinante nella ricostruzione dei fatti si è rivelata l’analisi incrociata delle immagini delle telecamere delle attività commerciali, che insieme alle testimonianze delle vittime e dei clienti hanno permesso agli investigatori di ricostruire l'accaduto. Così gli agenti sono risaliti al quarantaduenne: essendo una persona già nota, hanno riconosciuto la sua voce catturata dai frame. Un dettaglio che ha permesso loro di risalire nell'arco di poche ore allo scooter usato per mettere a segno i colpi.

Il veicolo è stato trovato in via del Trullo, dove poi i poliziotti hanno bloccato il quarantaduenne nel momento in cui era tornato per riprenderlo. Durante la perquisizione domiciliare gli agenti hanno trovato gli abiti da lui indossati durante le rapine. Per l'uomo è scattato il provvedimento di fermo per le due rapine e una denuncia per ricettazione. Infatti lo scooter risultava rubato. L’Autorità giudiziaria ha convalidato i provvedimenti.