roma
video suggerito
video suggerito

Minaccia un ragazzo con una pistola giocattolo per farsi dare i soldi: 60enne arrestato a Termini

Tenta la rapina in piazza dei Cinquecento, ma la vittima fugge e chiama il 112. Fermato dai carabinieri, il 60enne è stato portato in carcere.
Breaking news e storie del giorno nel tuo feed Google. Segui Fanpage.it.
A cura di Francesco Esposito
0 CONDIVISIONI
La pistola giocattolo usata dall’arrestato (da carabinieri)
La pistola giocattolo usata dall’arrestato (da carabinieri)

Ha avvicinato di soppiatto un ragazzo, ha tirato fuori una pistola e gli ha intimato di consegnargli i soldi. Ma quell’arma si è rivelata essere un giocattolo e il tentativo di rapina si è concluso con il suo arresto. È successo nella zona della stazione Termini, a Roma, dove un uomo di 60 anni è stato fermato dai carabinieri con l’accusa di tentata rapina aggravata. L’arresto è stato poi convalidato dal Tribunale di Roma.

Il tentativo di rapina a Termini

Secondo quanto ricostruito, il 60enne avrebbe avvicinato un giovane di 20 anni in piazza dei Cinquecento, impugnando una pistola. Con quella minaccia avrebbe cercato di farsi consegnare del denaro. La vittima, però, ha mantenuto il sangue freddo e non si è lasciata bloccare. Il ragazzo si è dimenato ed è riuscito a sottrarsi al suo rapinatore e a fuggire, contattando immediatamente il numero unico per le emergenze 112.

L’intervento dei carabinieri: la pistola era un giocattolo

La segnalazione ha fatto scattare l’intervento dei carabinieri del Nucleo Radiomobile di Roma, che in breve tempo sono riusciti a individuare e fermare il sospettato a poca distanza dal luogo del tentato colpo. Durante i controlli, i militari hanno recuperato anche l’arma utilizzata, risultata poi essere una pistola giocattolo. L’oggetto è stato sequestrato.

Leggi anche
Abusa più volte dello stesso minore nella metro a Roma, arrestato 60enne

Arresto convalidato: 60enne accusato di tentata rapina aggravata

L’uomo, già noto alle forze dell’ordine per precedenti reati, è stato arrestato con l’accusa di tentata rapina aggravata. Il provvedimento è stato convalidato dal giudice nelle aule del tribunale di piazzale Clodio. Dopo la convalida, il 60enne è stato portato in carcere, dove resta a disposizione dell’autorità giudiziaria.

Cronaca
0 CONDIVISIONI
Immagine
Intervista
Un anno fa il femminicidio di Ilaria Sula: "Nostra figlia al buio in una valigia. Perché lo ha fatto?"
La spirale di controllo di Mark Samson, quando il femminicidio è solo l'ultimo atto
Le dichiarazioni di Samson: "Colpita al volto non so quante volte. Ha urlato poco"
La madre Samson chiede di avvicinarsi alla mamma di Ilaria Sula
La madre di Samson patteggia 2 anni di reclusione
La migliore amica in aula: "Samson era possessivo, voleva controllarla"
leggi tutta la storia
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views