Quarticciolo, arrestato un 23enne: aveva nascosto una pistola sotto il materasso del figlio

Blitz dei carabinieri al Quarticciolo: sei arresti per droga. Sequestrate 350 dosi di crack e cocaina e una pistola nascosta nel letto di un bambino.

L’arma trovata dai carabinieri sotto il materasso di un bambino

Una nuova operazione ad alto impatto è andata in scena nel quartiere del Quarticciolo nella giornata di ieri giovedì 7 maggio. Sei persone sono state arrestate e altre tre denunciate alla procura per reati legati allo spaccio di droga. In manette anche un uomo di 23 anni che aveva nascosto una pistola sotto il materasso dove dorme il figlio piccolo. L'arma è stata sequestrata così come 350 dosi di cocaina e crack.

Questo il bilancio sommario dell'intervento dei carabinieri della Compagnia Roma Casilinia, con il supporto dei militari delle Aliquote di Pronto Intervento del Nucleo Radiomobile di Roma e di un'unità aerea del Nucleo Elicotteri di Roma, in una zona della Capitale da qualche anno al centro delle cronache per le problematiche di criminalità e abbandono sociale.

I carabinieri nel corso dell’operazione al Quarticciolo

La pistola trovata fra le lenzuola di un bambino

Nel corso dei controlli, ha suscitato particolare scalpore fra i militari il ritrovamento di una pistola FN Browning calibro 6,35, completa di caricatore e munizioni, sotto il materasso di un bambino. Il padre, cittadino tunisino di 23 anni e già noto alle forze dell’ordine, è stato immediatamente condotto in carcere. Al momento sono in corso accertamenti balistici sull’arma per verificare se può essere compatibile con quella utilizzata in due sparatorie con feriti avvenute nel quartiere il 1° e il 4 maggio.

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La giornata di controlli e perquisizioni si è movimentata quando un uomo di 34 anni, sorpreso mentre nascondeva delle dosi di stupefacenti all'interno di una fioriera, ha provato a sfuggire al controllo scappando a piedi. Raggiunto, ha opposto resistenza all'arresto e ha afferrato per il collo una giovane militare. Questa, cintura nera di taekwondo, lo ha atterrato nonostante la notevole disparità fisica e lo ha immobilizzato con le manette.

Fra gli arrestati anche una donna di 50 anni e un uomo di 40, trovati in possesso di decine di involucri di droga e denaro contante, che gli investigatori hanno ritenuto essere proveniente dall'attività di spaccio. Controllate anche alcune persone soggette a misure restrittive: un 56enne romano è stato sorpreso fuori casa mentre doveva essere agli arresti domiciliari, mentre per un 54enne è stato portato in carcere per aver violato pi volte lo stesso divieto.