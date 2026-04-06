Roma, 28enne sequestra i familiari con un coltello: arrestato dalla polizia

Momenti di paura per una famiglia sequestrata da un 28enne armato di coltello nel quartiere Casilino a Roma. I poliziotti hanno fatto irruzione in casa e lo hanno arrestato.

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Ha sequestrato i famigliari in casa minacciandoli con un coltello. Momenti di paura in un'abitazione in via delle Alzavole nel quartiere Casilino a Roma, dove gli agenti della Polizia di Stato del VI Distretto hanno arrestato un ventottenne in flagranza di reato. L'uomo dovrà rispondere di sequestro di persona e maltrattamenti in famiglia. Il giudice delle indagini preliminari del Tribunale di Roma ha convalidato l'arresto e il ventottenne si trova in carcere.

Una donna chiedeva aiuto affacciata dal balcone

Come riporta Il Corriere della Sera, a dare l'allarme sono stati alcuni residenti, che hanno raccontato al Numero delle Emergenze 112 di aver udito delle urla provenire dall'appartamento. Dentro c'era un uomo che stava trattenendo i suoi famigliari in casa contro la loro volontà: diverse donne, tra cui un'anziana e una giovane madre con una bambina di sei mesi.

Preoccupati che stesse accadendo qualcosa di grave, hanno chiesto l'intervento delle forze dell'ordine, così i poliziotti hanno raggiunto l'abitazione all'indirizzo indicato per fare un controllo. Mentre le pattuglie stavano intervenendo, la sala operativa ha informato loro che in casa c'era un uomo armato di coltello, così è stato attivato il protocollo per gli interventi a rischio. Le volanti sono giunte sul posto e gli agenti hanno subito notato una donna che chiedeva aiuto da un balcone.

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Soccorsa un'anziana colta da un malore

I poliziotti hanno dato il via all'intervento con dispositivi di protezione e taser. Hanno chiesto all'uomo di aprire la porta, trovando il ventottenne molto agitato con un coltello in mano. Gli agenti hanno cercato di calmarlo, parlandogli. Dopo vari tentativi il ventottenne si è fermato, gli agenti lo hanno bloccato e ammanettato, portandolo via e liberando i famigliari trattenuti in casa contro la loro volontà. Per l'anziana, colta da un malore, è stato necessario ricorrere a cure mediche: soccorsa dal personale sanitario con l'ambulanza, è stata trasportata in ospedale e sottoposta ad accertamenti. Dalle successive verifiche è emerso che l'uomo era già stato denunciato per maltrattamenti in famiglia.