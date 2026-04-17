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Ragazzo di 13 anni precipita dalla finestra e muore nella notte a Roma: in casa trovato un biglietto

Nella notte un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato dalla finestra a Roma. Gli agenti di polizia del commissariato Salario hanno trovato un biglietto.
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A cura di Francesco Esposito
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Immagine di repertorio
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Un ragazzino di 13 anni è morto nella notte di venerdì 17 aprile dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un palazzo a Roma. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, con i sanitari che hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'era molto da fare. Sono in corso le indagini degli agenti di polizia del commissario Salario, che hanno trovato in casa un biglietto scritto dal tredicenne.

Articolo in aggiornamento

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