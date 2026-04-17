Ragazzo di 13 anni precipita dalla finestra e muore nella notte a Roma: in casa trovato un biglietto

Nella notte un ragazzino 13enne è morto dopo essere precipitato dalla finestra a Roma. Gli agenti di polizia del commissariato Salario hanno trovato un biglietto.

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Un ragazzino di 13 anni è morto nella notte di venerdì 17 aprile dopo essere precipitato dalla finestra di un appartamento al secondo piano di un palazzo a Roma. Sul posto sono arrivate le ambulanze del 118, con i sanitari che hanno provato a rianimarlo ma purtroppo non c'era molto da fare. Sono in corso le indagini degli agenti di polizia del commissario Salario, che hanno trovato in casa un biglietto scritto dal tredicenne.

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