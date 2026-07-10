Valerio trovato agonizzante davanti alla porta di casa a Paliano e morto in ospedale: disposta l’autopsia

Valerio Saccucci, 25 anni, è stato trovato agonizzante ieri mattina davanti alla porta di casa a Paliano. Soccorso con l’ambulanza, è morto in ospedale. Sul caso indaga la Procura, disposta l’autopsia.

Valerio Saccucci

Sono in corso le indagini sulla scomparsa improvvisa di Valerio Saccucci. Sulla salma è stata disposta l‘autopsia, i cui risultati chiariranno le cause del decesso. Il venticinquenne è stato trovato agonizzante davanti alla porta dell'abitazione di famiglia nel Comune di Paliano ed è morto in ospedale. I fatti risalgono alla mattina presto di ieri, giovedì 9 luglio. Il centro del Frusinate è scosso dall'accaduto, la comunità si è stretta intorno ai familiari, in attesa che la salma venga rilasciata per i funerali, per l'ultimo saluto.

Sul caso indagano i carabinieri della Compagnia di Anagni e di Colleferro. I militari hanno sequestrato la cartella clinica del paziente e la salma, per consentire gli accertamenti di cui si occupa l'Autorità giudiziaria. Al momento l'ipotesi più probabile è che il venticinquenne abbia avuto un malore. Sul corpo non sono stati trovati segni di violenza, che possano far pensare a un delitto.

I messaggi d'addio a Valerio

Appresa la notizia della drammatica e imrpovvisa scomparsa di Valerio, sono comparsi tanti messaggi d'addio sui social network. "Ci stringiamo al dolore della famiglia e dell'intera comunità per la prematura e tragica scomparsa di un nostro giovane concittadino. Di fronte a una perdita così dolorosa e incolmabile, il silenzio, il rispetto e il raccoglimento sono l'unico modo possibile per onorare la sua memoria e mostrare vicinanza a quanti lo hanno amato" commentano il sindaco Domenico Alfieri e l'amministrazione comunale una nota.

Annullata la festa in città in segno di lutto. "Negli occhi di chi hai accolto, servito, salutato, c'è il tuo sorriso. Nelle nostre giornate più faticose, c'è sempre il tuo sorriso. Si dice che ogni persona che incontriamo lasci qualcosa di sé. Tu ci lasci il tuo sorriso. E basta questo per continuare a vivere nei nostri cuori. Grazie, Valerio" scrive il ristorante ‘Est Est', locale storico di Paliano, dove anni fa Valerio ha lavorato come cameriere.

Valerio Saccucci trovato agonizzante davanti casa

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei fatti era mattina presto. La madre di Valerio si è accorta che suo figlio non era rientrato a casa e si è preoccupata. Lo ha trovato agonizzante davanti all'abitazione. Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento, sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Gli operatori arrivati nell'abitazione hanno preso in carico il venticinquenne e lo hanno trasportato in codice rosso all'ospedale di Colleferro.

Giunto al pronto soccorso il paziente è stato affidato alle cure dei medici, che lo hanno sottoposto agli accertamenti del caso. Le sue condizioni di salute sono parse fin da subito disperate. Il quadro clinico del paziente è precipitato ed è morto alcune ore dopo. I carabinieri sono stati allertati dal pronto soccorso, che ha richiesto il loro intervento. I militari hanno raccolto testimonianze, acquisito le immagini delle telecamere di sorveglianza e la cartella clinica, e cercano di ricostruire le ultime ore di vita dell'uomo.