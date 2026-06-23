Incendio in casa nel Frusinate, trovato il corpo carbonizzato di una donna: è la proprietaria 92enne

La tragedia a Collepardo in provincia di Frosinone. Dopo aver spento le fiamme in un’abitazione, i vigili del fuoco hanno trovato il corpo senza vita di una donna di 92 anni.

Immagine di repertorio

Una donna di 92 anni è morta all'interno della sua abitazione durante un incendio scoppiato nella serata di lunedì 23 giugno a Collepardo, comune in provincia di Frosinone. Il corpo, completamente carbonizzato, è stato rinvenuto dai vigili del fuoco una volta domate le fiamme che avevano avvolto l'appartamento. Indagini dei carabinieri sulle cause del rogo.

Il corpo trovato una volta spente le fiamme

L'allarme è scattato poco dopo le 20.30 in via Trisulti, dove alcuni residenti hanno notato del fumo uscire dalle finestre di un'abitazione al secondo piano di una palazzina e hanno chiamato i soccorsi. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, che hanno lavorato per spegnere il rogo e mettere in sicurezza l'edificio.

Terminato l'intervento, all'interno dell'appartamento, fra i mobili bruciati e anneriti, è stato trovato il corpo senza vita di una donna. Secondo le prime informazioni si tratterebbe della donna 92enne che viveva da sola nell'abitazione nel piccolo comune sui Monti Ernici, ma saranno gli accertamenti in corso a confermare formalmente l'identità della vittima.

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Indagini dei carabinieri sulle cause del rogo

Oltre ai vigili del fuoco, in via Trisulti sono intervenuti anche i carabinieri delle stazioni di Vico nel Lazio e Alatri, che hanno avviato le indagini per ricostruire quanto accaduto. Resta infatti da chiarire che cosa abbia provocato l'incendio. Gli investigatori stanno effettuando tutti gli accertamenti necessari per stabilire l'origine delle fiamme e verificare la dinamica della tragedia che si è consumata nella serata nel piccolo centro del Frusinate.