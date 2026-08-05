Grave incendio in casa alla Romanina: morta una donna per aver inalato troppo fumo

Un incendio è divampato all’interno di un’abitazione in via Stoppato in zona Romanina a Roma. Una 70enne è morta per il fumo inalato. I vigili del fuoco hanno domato le fiamme ma era già deceduta.

I vigili del fuoco al lavoro in via Alessandro Stoppato

Una donna è morta in un incendio divampato all'interno della sua abitazione al piano terra in via Alessandro Stoppato in zona Romanina a Roma. Il rogo è scaturito nel pomeriggio di oggi, mercoledì 5 agosto. Da quanto si apprende la vittima è una settantenne, rimasta intrappolata all'interno e deceduta per aver inalato troppo fumo. Sul posto hanno lavorato i vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma e le forze dell'ordine.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dei drammatici fatti era poco prima delle ore 16.30. La proprietaria settantasettenne, una donna disabile, era in casa quando per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si sono originate delle fiamme, non è chiaro da dove siano partite. Il fuoco in breve tempo si è fato strada all'interno dell'appartamento.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un incendio in casa, la Sala operativa del Comando provinciale dei vigili del fuoco ha inviato la squadra 15/A del distaccamento di Marino. I pompieri giunti sul posto in breve tempo, sono entrati immediatamente nell'abitazione per soccorrere la donna, ma purtroppo era già morta. Il decesso è probabilmente sopraggiunto a causa del troppo fumo inalato. Non c'è stato nulla da fare per salvarle la vita. I pompieri hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio, per spegnerlo nel minor tempo possibile.

Il corpo della donna è stato affidato al personale sanitario arrivato nel frattempo in ambulanza. Presenti anche le forze dell'ordine per gli accertamenti di rito, per ricostruire la dinamica dell'accaduto e per risalire alle cause che hanno provocato l'incendio mortale. I vigili del fuoco sono riusciti a domare il rogo, evitando che le fiamme si espandessero negli ambienti circostanti.