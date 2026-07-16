Marito di Roccella disperso, il sindaco di Ronciglione: “Nel Lago di Vico non c’è il mostro di Loch Ness”

Il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni ha commentato la descrizione a volte allarmistica che è stata fatta del Lago di Vico in cui dal 27 giugno scorso è disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella.

Le ricerche di Luigi Cavallari nel Lago di Vico (La Presse)

"Il Lago di Vico è stato a volte descritto con toni allarmistici, come se ci fosse il mostro di Loch Ness. Non è pericoloso, ma vanno tenuti presenti gli accorgimenti per la sicurezza in acqua". A parlare è il sindaco di Ronciglione Mario Mengoni. Intervistato da Fanpage.it ha commentato come la comunità ha vissuto la drammatica vicenda che ha coinvolto Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Mengoni ha spiegato anche che il Lago di Vico è sicuro e un'eccellenza dal punto di vista della balneazione, certificato da Goletta dei Laghi.

"Sul Lago di Vico descrizioni allarmistiche"

"Alcuni giornali, a seguito della vicenda che vede coinvolto il marito della ministra Roccella, hanno descritto il Lago di Vico con toni allarmistici, come se ci fosse il mostro di Loch Ness pronto a tirare giù i bagnanti, con mulinelli e forti correnti" spiega il sindaco Mengoni. "No, il nostro lago non è pericoloso, ma va conosciuto e vanno tenuti presenti gli accorgimenti per la sicurezza in acqua. Dal punto di vista della balneazione è molto pulito. Personalmente sono cresciuto in questo territorio e ho sempre fatto il bagno al lago".

Il Lago di Vico, continua Mengoni, si trova a circa 600 metri sopra al livello del mare, ha una temperatura dell'acqua più fredda rispetto al mare e agli altri laghi laziali, specialmente dopo il primo metro di profondità. "Trovandosi all'interno di una caldera vulcanica, con le barche a vela e a motore elettrico ad esempio, è prudente navigare a favore di vento. Chi nuota in acque libere spesso porta con sé un galleggiante".

"Tutte le persone morte nel Lago di Vico sono state ritrovate"

Nelle acque del Lago di Vico sono morte sei persone nell'arco di quindici anni. "Sono tutte state ritrovate, con tempi e modalità diverse" spiega Mengoni. "In alcuni casi i corpi sono stati rinvenuti dai sommozzatori, in altri sono riemersi da soli. In altri ancora sono stati impiegati strumenti, come le reti per la pesca a strascico, che permettono di smuovere il fondale e agevolare la risalita".

Lago di Vico meta turistica economica, accessibile e adatta per le famiglie

Il Lago di Vico, continua il sindaco, "è una zona turistica molto adatta alle famiglie e, in generale, a chi vuole trascorrere delle giornate all'insegna del relax e della natura. Dista poche decine di chilometri da Roma ed è una scelta anche economica. Alcune attività sul lungolago propongono serate con musica dal vivo, attrattiva per giovani. Lungo la strada provinciale Valle di Vico ci sono oltre cinque chilometri di spiagge. Si può scegliere tra i tratti più attrezzati, dove ci sono anche dei chioschi, locali o ristoranti e altri più selvaggi.

Oltre agli stabilimenti, la maggior parte delle spiagge infatti sono libere e i parcheggi gratuiti. C'è anche una pista ciclopedonale collegata a due parcheggi tra Parco Airone e Località Rivaverde. Ci sono inoltre due postazioni per disabili, anche con accesso all'acqua tramite servizio della Croce Rossa, con una pedana e un pontile. C'è inoltre un circolo velico a misura di disabili visivi e motori, gestito da un cittadino cieco".

La comunità di Ronciglione stretta attorno alla ministra Roccella

"Come amministrazione comunale e comunità di Ronciglione abbiamo appreso la notizia di Luigi Cavallari quasi subito. Abbiamo tutti mostrato una forte solidarità e vicinanza alla ministra Eugenia Roccella, per la grande tragedia che l'ha colpita. È una nostra concittadina, residente a Ronciglione da anni e molto conosicuta assieme a suo padre, già prima di diventare ministra.

Tra Ronciglione e la sua famiglia c'è un legame e anche Roccella di recente ha espresso sui giornali un forte senso di appartenenza alla comunità. Sul fronte delle ricerche tutta l'attività è affidata alle forze dell'ordine, a vigili del fuoco, carabinieri, polizia di Stato e guardia di Fiananza. Come amministrazione comunale restiamo a disposizione. Le ricerche continueranno a oltranza, per quanto ne sappiamo, fino a quando non ritroveranno il corpo".