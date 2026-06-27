Disperso nel Lago di Vico il marito della ministra Roccella: “Caduto in acqua dalla barca, non è più riemerso”

La ministra Roccella e suo marito stavano facendo un giro in barca quando l’uomo, Luigi Cavallari, è finito in acqua e non è più riemerso: ricerche in corso al lago di Vico.

Un tuffo dalla barca e non è più riemerso. Sono in corso le ricerche del marito della ministra della Famiglia e Pari Opportunità Eugenia Roccella, Luigi Cavallari. I due stavano trascorrendo una giornata al Lago di Vico, in provincia di Viterbo, a bordo della barca, quando l'uomo è finito in acqua e non è più riemerso. Le ricerche sono scattate immediatamente.

A dare l'allarme sarebbe stata la stessa ministra non vedendolo riemergere. Sul posto sono in corso senza sosta le ricerche dei sommozzatori in acqua e di un elicottero arrivato direttamente dalla Capitale.

Finisce in acqua e non riemerge: si cerca il marito della ministra Roccella

Non è chiaro cosa sia accaduto: se l'uomo si sia tuffato o se sia caduto dalla barca. Ciò che è certo è che non è più riemerso, scatenando le preoccupazioni di tutti i i presenti. Sul posto, in località Fiorò, dopo l'allarme, sono arrivati i carabinieri, i vigili del fuoco e il personale sanitario del 118, oltre ai nuclei sommozzatori dell'Arma e dei pompieri.

L'allarme è scattato nel pomeriggio di oggi, 27 giugno 2026, quando l'uomo non è più tornato in superficie dopo essersi immerso in acqua, dove era stato avvistato poco prima. È stato un attimo e poi, all'improvviso, si sono perse le sue tracce.

L'arrivo dei soccorsi: ricerche con i sommozzatori

Non appena scattato l'allarme, sul posto sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ronciglione e i vigili del fuoco nucleo speleo-alpino-fluviale del comando di Viterbo. In breve tempo a raggiungere il luogo delle ricerche, Fiorò, sul lago di Vico, sono state anche un'ambulanza e un'autoambulanza del pronto soccorso sanitario del 118, per essere pronte ad intervenire in caso di necessità. Oltre a loro hanno raggiunto Fiorò anche i nuclei sommozzatori dell'Arma dei carabinieri e dei pompieri che si sono immediatamente messi al lavoro scandagliando anche le acque del lago alla ricerca dell'uomo, non ancora riemerso dopo essere finito in acqua nel pomeriggio di acqua, per le perlustrazioni subacquee.

Nel frattempo, continuano le ricerche aeree del lago con un elicottero dei carabinieri in perlustrazione. Sul luogo, inoltre, sono arrivati il Vicario del Prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo, per coordinare le ricerche, il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.

Zaia: "Seguo con apprensione quanto sta succedendo"

Non hanno tardato ad arrivare le reazioni e i primi commenti da parte di esponenti politici. Fra i primi Luca Zaia, il il presidente del Consiglio regionale del Veneto: "Ho appreso con sgomento la notizia e sto seguendo con apprensione e profonda preoccupazione quanto sta avvenendo sul lago di Vico, dove risulta disperso il marito della Ministra Eugenia Roccella – scrive in una nota sui social network – A lei e ai suoi familiari va tutta la mia vicinanza in queste ore di grande angoscia. Il pensiero dell'intero Veneto è rivolto anche ai soccorritori, impegnati senza sosta nelle ricerche, con l'auspicio che possano arrivare al più presto notizie positive".

L'apprensione del governatore del Lazio, Francesco Rocca

"In queste ore di angoscia, tutta la Regione Lazio è vicina al ministro Eugenia Roccella – ha fatto sapere il presidente della Regione Lazio Francesco Rocca – Il personale di Ares 118 si è immediatamente attivato ed è al lavoro sul posto, insieme con i vigili del fuoco e l'Arma dei carabinieri, impegnati nelle ricerche di Luigi Cavallari".

Articolo in aggiornamento