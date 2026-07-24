Marito della ministra Roccella disperso nel Lago di Vico: droni sorvolano l’area

Oggi i droni dei vigili del fuoco sono tornati a sorvolare il Lago di Vico, dove dal 27 giugno scorso sono in corso le ricerche del marito della ministra Eugenia Roccella, Luigi Cavallari. Sorvolano l’area, per dare ai soccorritori una visuale più ampia del territorio.

Le ricerche di Luigi Cavallari nel Lago di Vico (La Presse)

Droni sorvolano il Lago di Vico, dove da 27 giorni è disperso Luigi Cavallari, il marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Oggi è stata un'altra giornata di ricerche nel bacino lacustre del Viterbese, tra i Comuni di Ronciglione e Caprarola. È davanti a questa riva che il professore universitario ottantaquattrenne si è tuffato il 27 giugno scorso, senza più riemergere, forse per uno shock termico, mentre era in barca con sua moglie. Ricerche che al momento hanno dato esito negativo. Ad oggi Cavallari non è ancora stato trovato.

Le operazioni già dal primo giorno si sono svolte con un gran dispiegamento di personale tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e polizia di Stato. I sommozzatori e i militari subacquei si sono immersi nel lago, scandagliando il fondale dalle imbarcazioni, con il fondamentale supporto di strumentazione, come sonar a scansione laterale, a causa della scarsa visibilità la presenza di piante acquatiche e fango. I soccorritori stanno battendo il lago palmo a palmo nei punti individuati, anche con le moto d'acqua.

I vigili del fuoco sono in azione con squadre provenienti da varie città italiane come Ravenna, Cagliari e Reggio Calabria. Oggi nelle ricerche sono impiegati anche i droni dei vigili del fuoco del Comando provinciale di Roma. In sinergia con le forze dell'ordine ci sono esperti topografi. È in corso una mappatura del lago, con le aree già controllate. Come appreso anche da Fanpage.it la strategia è quella di partire dal punto in cui si presume si sia verificato l'incidente, cercando nell'area circostante, per poi estendere sempre più il raggio d'azione.

I soccorritori quotidianamente si confrontano sull'andamento delle operazioni, pianificando di volta in volta le attività. I droni nello specifico possono rivelarsi utili per una panoramica dall'alto, per monitorare il Lago e avere una visione più ampia nel territorio nel quale si sta intervenendo, durante lo svolgimento delle operazioni. Lunedì 27 luglio sarà trascorso un mese dalla scomparsa di Cavallari, si lavora senza sosta per trovarne il corpo.