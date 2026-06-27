Marito della ministra Roccella disperso nel Lago di Vico, ricerche continuano tutta la notte. Meloni: “Ore dolorose”

Continuano per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito di Eugenia Roccella, finito in acqua nel Lago di Vico questo pomeriggio.

La ministra Roccella e il marito Luigi Cavallari.

Continueranno per tutta la notte le ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra della Famiglia e delle Pari Opportunità Eugenia Roccella. L'uomo, settantasettenne, è finito in acqua durante un giro in barca nel Lago di Vico. E non è più riemerso. A lanciare l'allarme pare sia stata la stessa ministra. In breve tempo sul posto, in località Fiorò, sono arrivati i carabinieri della Compagnia di Ronciglione e i vigili del fuoco. Oltre a loro anche gli operatori del pronto soccorso sanitario pronti a intervenire in caso di necessità.

Dopo ore di ricerche, però, non c'è stato ancora alcun ritrovamento: "Sono ore dolorose", ha commentato la Presidente del Consiglio Giorgia Meloni. Con lei, molte altre figure hanno espresso preoccupazione e vicinanza alla ministra.

Le ricerche in corso senza sosta: continuano tutta la notte

Con i carabinieri e i vigili del fuoco sono arrivati anche i colleghi di altri nuclei specifici: dalla Capitale è arrivato un elicottero dell'Arma che ha sorvolato tutta l'area del lago. Nel frattempo, il nucleo dei sommozzatori dei pompieri sta scandagliando le acque del lago alla ricerca di qualche traccia, insieme ai colleghi del nucleo speleo-alpino-fluviale. Le ricerche continuano grazie anche a sistemi elettronici che permetteranno di esplorare le profondità melmose e gelide del lago, di appena otto gradi.

A queste condizioni già sfavorevoli e alle ore notturne, si aggiungono anche la scarsa visibilità del fondo e la vegetazione che cresce sulle sponde. "Dopo una prima fase effettuata a vista che non ha prodotto risultati, ora si passa a quella strumentale – ha spiegato il vicario del Prefetto Nino Andrea Caputo – Le ricerche continueranno tutta la notte". Le prime ispezioni sarebbero state svolte entro i 15 metri, ma il lago è profondo poco meno di 50.

Finisce nel lago e non riemerge: apprensione per Luigi Cavallari, marito della ministra Roccella

I fatti risalgono al pomeriggio di oggi, quando la coppia ha deciso di trascorrere dei momenti in barca. A un certo punto, però, mentre si trovavano a bordo, Cavallari è finito in acqua: non è chiaro se si sia tuffato o se sia caduto. Poi non sarebbe più riemerso. L'allarme è stato lanciato immediatamente. Il timore è che l'uomo possa aver accusato un malore dopo essere finito in acqua.

Sul posto sono arrivati, oltre a vigili del fuoco e carabinieri, anche personale della Digos e i vertici provinciali delle forze dell'ordine, con il vicario del prefetto di Viterbo Andrea Nino Caputo, il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno impegnati nel coordinamento delle operazioni. Le ricerche continuano serrate e con il massimo riserbo da parte dei soccorritori.