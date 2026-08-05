Marito di Roccella trovato morto nel Lago di Vico, giovedì l’autopsia sulla salma al Verano

La Procura di Viterbo ha disposto l’autopsia sulla salma di Luigi Cavallari, il marito della ministra Roccella trovato morto ieri nel Lago di Vico. Sarà il 6 agosto al Verano. Ieri era previsto il riconoscimento.

I soccorritori impegnati nelle ricerche al Lago di Vico

Giovedì prossimo 6 agosto è in programma l'autopsia sulla salma di Luigi Cavallari, recuperata martedì scorso 4 agosto dal Lago di Vico. L'esame autoptico disposto dalla Procura della Repubblica di Viterbo verrà svolto all'Istituto di Medicina Legale del Verano a Roma. Gli esami serviranno a chiarire le cause del decesso. Ieri sera era previsto il riconoscimento ufficiale da parte dei familiari. Già dai primi accertamenti l'ipotesi maggiormente accreditata era che il corpo riportato in superficie fosse proprio quello di Cavallari.

Il professore universitario ottantaquattrenne e marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella era disperso dal 27 giugno scorso, a seguito di un tuffo dalla barca ed è stato trovato morto ieri, dopo trentasette giorni di ricerche, che hanno impegnato vigili del fuoco, carabinieri con i Nuclei subacquei, guardia di finanza e polizia. Forse è stato colto da uno chock termico.

Il cavadere è stato individuato intorno alle ore 12.30 di ieri dalla strumentazione, e i sommozzatori dei vigili del fuoco e della polizia di Stato si sono immersi fino a 20 metri di profondità, per recuperarlo e portarlo a riva. La notizia si è diffusa in breve tempo e con il passare delle ore sono molti i messaggi di cordoglio e vicinanza arrivati alla ministra Roccella da parte di rappresentanti di politica, istituzioni, associazioni e comitati, cittadini e cittadine, che si sono stretti attorno alla sua famiglia.

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Tra questi il messaggio di Mario Mengoni, sindaco di Ronciglione, Comune in cui si sono concentrate le ricerche di queste settimane e al quale Roccella e suo marito erano particolarmente legati: "Con profonda commozione ho appreso del ritrovamento del corpo di Luigi Cavallari" si legge in un post pubblicato su Facebook. "A nome mio e dell'intera comunità di Ronciglione desidero rinnovare la più sincera vicinanza alla ministra Eugenia Maria Roccella e ai familiari. Nessuna parola può colmare il vuoto lasciato da una perdita così dolorosa, ma sapere che oggi i suoi cari potranno finalmente salutarlo e offrirgli una degna sepoltura rappresenta un momento di profonda umanità.

Non lenisce il dolore del distacco, ma restituisce quel legame essenziale tra chi resta e chi ci ha lasciato, consentendo di iniziare il difficile cammino dell'ultimo saluto. Desidero rivolgere un sentito ringraziamento a tutti coloro che, con dedizione, hanno preso parte alle operazioni di ricerca senza mai arrendersi. In questi giorni abbiamo sentito ancora più forte il senso di comunità che contraddistingue Ronciglione. Siamo felici che la nostra città sia stata, negli anni, un luogo del cuore per la ministra Roccella e per Luigi Cavallari, una cornice di serenità e di momenti felici vissuti insieme, tanto da considerare i ronciglionesi ‘una grande famiglia', come dichiarato dalla ministra stessa. Ci auguriamo che abbiano percepito l'affetto sincero con cui tutta la nostra comunità si è stretta intorno a loro in queste difficili settimane".