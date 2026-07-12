Marito di Roccella disperso nel Lago di Vico, un testimone: “Ho visto la barca tornare, la figlia era sotto choc”

Fanpage.it ha intervistato Tommaso, uno dei titolari del ristorante Fiorò, dove le forze dell’ordine si riunicono per le ricognizioni sulle ricerche di Luigi Cavallari, il marito della ministra Eugenia Roccella disperso dal 27 giugno nel Lago di Vico.

Uno dei parcheggi del ristorante Fiorò, dove si trovano i mezzi delle forze dell'ordine

Distese di noccioleti, poi le curve si perdono tra gli alberi che fanno ombra. È al strada che porta al Lago di Vico dal lato di Ronciglione, in località Punta del Lago, dove dal 27 giugno scorso è disperso Luigi Cavallari, l'ingegnere e professore universitario marito della ministra per la Famiglia, la Natalità e le Pari Opportunità Eugenia Roccella. Fanpage.it ha intervistato Tommaso, uno dei titolari del ristorante Fiorò, non molto distante dalla zona in cui da circa due settimane sono in corso le ricerche, indicativamente nel tratto compreso tra Lido dei Pioppi e Santa Lucia. I parcheggi della sua attività ospitano da giorni i mezzi delle forze dell'ordine, impegnate sul posto tra vigili del fuoco, carabinieri, guardia di finanza e polizia.

"Siamo a disposizione per quanto possiamo fare" spiega Tommaso. Nel piazzale panoramico che si incontra sulla sinistra all'ingresso del ristorante, dopo aver lasciato via dei Noccioleti, i vigili del fuoco hanno allestito una tenda per le ricognizioni. I sommozzatori e i carabinieri del Nucleo sunbacqueo hanno lasciato i loro mezzi e perlustrano il lago. Il ristorante si trova proprio a ridosso della riva, tavolini con vista lago e un piccolo chiosco con un'area verandata. Ci sono alcuni clienti che osservano i soccorritori al lavoro e di tanto in tanto puntano il dito verso il lago, dicendo "ora stanno andando di là".

"Luogo tranquillo, da giorni via vai di forze dell'ordine"

I vigili del fuoco impegnati nelle ricerche

Tommaso assieme al suo socio gestiscono il ristorante da dieci anni, in un luogo tranquillo e immerso nella natura, lontano dal caos di Roma. "Da noi vengono a mangiare anche tanti romani, il posto piace, ci si prende una pausa dalla routine" spiega a Fanpage.it, mentre è impegnato a verniciare di bianco una staccionata. Da giorni i dipendenti e i clienti assistono a un continuo via vai di forze dell'ordine. "Non sapevo che la ministra Eugenia Roccella e la sua famiglia fossero qui, ho saputo dopo che sono frequentatori abituali di Ronciglione".

"Ho visto la barca con la ministra Roccella trainata a riva"

Nel pomeriggio in cui Cavallari è finito in acqua senza più riemergere, Tommaso era nel suo ristorante ed è stato tra i primi a saperlo: "Ho visto il gommone della Nautica entrare in acqua e tornare indietro, trainando una barca con sopra una donna. era da sola e a riva l'aspettavano un'altra donna e un uomo. Erano la ministra Roccella, sua figlia e, presumibilmente, il compagno. Subito ho capito che era successo qualcosa di grave. Ho chiesto alla figlia della ministra se potessi fare qualcosa per loro. Non mi ha risposto, era molto scossa. È successo tutto in modo molto discreto: il cancello della Nautica era chiuso, sono entrati in auto e se ne sono andati".