Chi è Gomes Clesio Tavares, il faccendiere di Lavitola coinvolto nell’attentato a Sigfrido Ranucci

Gomes Clesio Tavares è indagato insieme a Valter Lavitola nell’attentato al conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Avrebbe fatto da tramite al mandante e ai quattro esecutori materiali.

Sigfrido Ranucci e Gomes Clesio Tavares

Gomes Clesio Tavares sarebbe coinvolto nell'attentato al giornalista televisivo e conduttore di Report Sigfrido Ranucci. Il faccendiere quarantasettenne dell'imprenditore Valter Lavitola avrebbe ricoperto il ruolo di intermediario: nella vicenda si sarebbe occupato, su mandato di Lavitola, di assoldare le quattro persone arrestate, perché fortemente sospettate di aver posizionato l'ordigno esplosivo davanti al cancello dell'abitazione del giornalista nella frazione di Campo Ascolano a Pomezia.

Lavitola è indagato come presunto mandante dell'attentato dinamitardo, un personaggio non nuovo a vicende giudiziarie, tra le quali il ricatto a Silvio Berlusconi. Oggi Tavares si trova fuori dall'Italia, in Camerun, dove si è recato a ottobre del 2025, dopo l'attentato a Ranucci. Non è chiaro al momento se e quando verrà ascoltato in merito ai fatti.

Gomes Clesio Tavares è indagato come intermediario dell'attentato a Ranucci

Gomes Clesio Tavares è indagato come intermediario nell'attentato a Ranucci. Per la Procura della Repubblica di Roma, che indaga sulla vicenda, oltre che da tramite tra il presunto mandante Lavitola e i quattro esecutori materiali, Tavares avrebbe messo a disposizione la macchina della compagna per gli appostamenti davanti casa del giornalista Rai. Il suo ruolo di intermediario emergerebbe proprio dalle intercettazioni fatte dai carabinieri. I militari hanno perquisito la sua abitazione nel Napoletano.

Tavares faccendiere di Valter Lavitola e guardia del corpo di cantanti neomelodici

Gomes Clesio Tavares è considerato il faccendiere di Valter Lavitola, suo uomo di fiducia, che si è occupato nel tempo di affari a suo nome. Un legame che Lavitola ha definito come quello tra padre e figlio. Prima di essere il "fianco" di Lavitola, Tavares è stato guardia del corpo dei personaggi del mondo dello spettacolo campani, come il cantante neomelodico Tony Colombo e la tiktoker influencer Rita De Crescenzo.

Per conto del giornalista Tavares ha partecipato a incontri sui carbon credits in Camerun, buoni ambientali che rappresentano CO₂ evitata o assorbita. Servono a compensare le emissioni e finanziare progetti che aiutano il clima. Tavares dal 2017 è dipendente di una società collegata a un ristorante in viale dei Quattro Venti a Monteverde.