Valter Lavitola sull’attentato a Ranucci: “Un atto di amicizia? Saremmo stati due idioti”

“L’attentato come atto di amicizia per? Saremmo stati due idioti”, queste le parole di Valter Lavitola, indagato come mandante per l’attentato a Sigfrido Ranucci.

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Parla Valter Lavitola, indagato come mandate dell'attentato dello scorso ottobre a Sigfrido Ranucci. "Un attentato come atto di amicizia per per promuoverlo come possibile candidato futuro del campo largo? Faccio presente che l'attentato è stato fatto a ottobre e il sondaggio è stato fatto a giugno, quindi sarei stato proprio un imbecille oppure ho sbagliato il calendario", è la risposta di Lavitola sul tema. "E peggio ancora se l'avessimo organizzato io e lui assieme: saremmo stati due deficienti, non solo uno", sottolinea poco dopo.

Secondo quanto emerso nelle ultime ore dalle indagini degli inquirenti, l'imprenditore Valter Lavitola, amico di Ranucci e indagato per l'attentato realizzato davanti al cancello della villetta del conduttore di Report a Pomezia lo scorso ottobre, si sarebbe preparato a partire verso l'Africa, dopo aver già acquistato un biglietto aereo. In Camerun attualmente si troverebbe il suo factotum, indagato per essere il collegamento fra lo stesso Lavitola e i quattro autori materiali dell'attentato, già arrestati.

Le parole di Lavitola: "Attentato per amicizia? Saremmo stati due imbecilli"

Da dove nasce, allora, l'ipotesi dei sondaggi e cosa c'entra Ranucci? "Nell'ambito di quelli che sono gli ambienti dell'internazionali democratici, socialisti, dove io ho militato tutta la vita e ho ancora diversi contatti, sono riuscito a vedere un sondaggio per potenziali e attuali leader della sinistra di tutta Europa. Tra questi c'era pure il nome di Sigfrido – spiega Lavitola intervistato all'edizione delle ore 20 del Tg1 di Martino Villani- Un giorno l'ho invitato a pranzo e glielo ho raccontato. Lui mi ha mandato a quel paese pensando quasi che scherzassi. Io ho insistito un po', anche per messaggio. La Procura sicuramente l'avrà già letto. Fine delle trasmissioni. Però gli ho detto che era un cafone. Che ti costa ammettere se è così, hai paura?, l'ho sfidato. E lui mi ha corretto quattro domande".

Non sono mancate le domande, infine, sul factotum di lavitola che, come dichiarato più spesso dall'imprenditore, per lui è come un figlio. Alla domanda su dove si trovi adesso, se è davvero in Camerun come dichiarato dall'avvocato del suo pool difensivo a Fanpage.it, ha risposto: "Fornirò alla Procura gli elementi che spiegano tutto: a questo punto non so se sperare che rientri o che non rientri Ma mi ha detto che sarebbe rientrato".

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