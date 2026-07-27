Incendio ad Anagnina, strade chiuse al Tuscolano: colonna di fumo verso il cielo, intossicata una donna

Incendio in corso nel quadrante sud est della capitale, intossicata dal fumo una donna: chiusure stradale nel quadrante del Tuscolano.

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L'incendio dal video TikTok pubblicato da Manolo. In basso a destra le fiamme.

Incendio in corso ad Anagnina, da dove si è alzata una colonna di fumo nero e denso verso l'alto, visibile anche a diversi chilometri di distanza. Il rogo è scoppiato a pochi passi da Cinecittà. Non appena scattato l'allarme sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Strade chiuse al Tuscolano per l'incendio in corso

Oltre ai vigili del fuoco, sul luogo del rogo sono arrivati anche gli agenti del VII Gruppo Tuscolano della Polizia Locale di Roma Capitale che si stanno occupando della gestione della viabilità per permettere ai mezzi di soccorso di farsi largo verso il punto esatto del rogo.

Le pattuglie si stanno inoltre occupando della messa in sicurezza della zona. Per farlo sono stati costretti a chiudere alcune strada del Tuscolano, a pochi passi della grande arteria via Tuscolana: chiuso il passaggio nell'area compresa tra via Giacomo Delitala e via Vincenzo Giudice.

L'incendio in corso: arrivano i soccorsi

Oltre agli agenti della polizia locale di Roma Capitale, le cui pattuglie sono impegnate nella gestione della viabilità e nei servizi di delimitazione della zona per agevolare le operazioni di soccorso e di spegnimento dell'incendio, non appena scattato l'allarme sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le unità de volontari della Protezione Civile che si stanno occupando delle operazioni di spegnimento.

Gli operatori del 118 soccorrono una donna: intossicata dal fumo

Durante le attività, inoltre, è stata richiesta l'assistenza degli operatori del personale sanitario del 118: a necessitare di aiuto una donna italiana di circa 42 anni. Secondo le prime informazioni, nel corso dell'incendio ad Anagnina avrebbe riportato una probabile intossicazione da fumo. La donna è poi stata affidata alle cure dei sanitari per gli accertamenti del caso.