Incendio a Roma, colonna di fumo verso il cielo fra via dell’Acquafredda, raccordo e l’Aurelia: strada chiusa

Incendio nel quadrante nord ovest di Roma, dove sta andando a fuoco una collina nella zona di via dell’Acquafredda: code di traffico e strada chiusa.

Incendio in via dell'Acquafredda, foto da Facebook.

Una colonna di fumo denso e scuro si alza verso l'alto: ad andare a fuoco una delle zone collinari di via dell'Acquafredda, fra il Grande Raccordo Anulare e la via Aurelia. A segnalare la situazione sui social diversi automobilisti che stanno transitando lungo la strada e che si trovano in coda e numerosi residenti che hanno iniziato a sentire il forte odore acre di bruciato.

Chiusa la strada e traffico in tilt: sul posto oltre agli agenti della Polizia locale di Roma Capitale anche i vigili del fuoco con il dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento e tre squadre di pompieri, insieme ai volontari della Protezione Civile. Le ripercussioni riguardano tutto il quadrante di Roma Nord Ovest, dell'Aurelio: code lunghissime di traffico fra via della Pineta Sacchetti e soprattutto via Boccea, in entrambe le direzioni.

Foto inviata a Fanpage.it da un lettore che sta percorrendo via Boccea.

In corso le operazioni di spegnimento: l'incendio in via dell'Acquafredda fra il raccordo e l'Aurelia

L'incendio si è sviluppato nel corso del pomeriggio di oggi, martedì 21 luglio 2026. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati subito i vigili del fuoco con il Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento e tre squadre di pompieri. Non appena arrivati sul luogo del rogo, si sono messi al lavoro per arginare le fiamme ed evitare che si propagassero altrove. Allo spegnimento dell'incendio si occuperanno anche della messa in sicurezza dell'area colpita.

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Nel frattempo, però, il vento che si sta alzando in queste ultime ore non aiuta: le fiamme vengono alimentate dall'aria e l'aria stessa sta spostando il forte odore acre in tutto il quadrante nord ovest della Capitale. Sul posto sono presto arrivati anche gli agenti della Polizia Locale di Roma Capitale che sono impegnati nelle chiusure stradali, messa in sicurezza e nei servizi di viabilità a largo raggio.

L'intervento della Polizia Locale.

Strada chiusa per l'incendio a Roma Nord Ovest: traffico in tilt e le alternative

Oltre ai vigili del fuoco, sono arrivate immediatamente sul luogo dell'incendio numerose pattuglie del XIII Gruppo Aurelio della Polizia Locale di Roma Capitale nel quadrante compreso tra via Aurelia, via dell'Acquafredda, via Gregorio XI e via della Maglianella, a causa di un incendio di sterpaglie che sta interessando una vasta area.

Per consentire le operazioni di spegnimento in condizioni di sicurezza e tutelare la circolazione, gli agenti sono stati costretti a chiudere la carreggiata su via Aurelia, nel tratto compreso tra la Stazione Aurelia e il Grande Raccordo Anulare, in direzione Ladispoli, nonché la chiusura di via di Acquafredda e di via Nazareth in entrambe le direzioni e la chiusura di via Gregorio XI, nel tratto da via Roberto Ago in direzione via Aurelia, con conseguenti deviazioni della viabilità.

Articolo in aggiornamento