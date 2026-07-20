Grosso incendio a Roma, chiusa via della Solfarata fino alla rotatoria con via Laurentina: fumo sul quadrante

Via della Solfarata in entrambi i sensi di marcia, dal chilometro 9,700 fino alla rotatoria con via Laurentina è chiusa per agevolare le operazioni di spegnimento di un vasto incendio di sterpaglie e legname.

L'incendio in via della Solfarata

Un grosso incendio è divampato in via della Solfarata a Roma. Le fiamme sono scaturite nel primo pomeriggio di oggi, lunedì 20 luglio. Gli agenti della polizia locale di Roma Capitale hanno chiuso la strada in via precauzionale e per agevolare le operazioni di spegnimento del rogo da parte dei vigili del fuoco. Chiusa al traffico di via della Solfarata in entrambi i sensi di marcia, dal chilometro 9,700 fino alla rotatoria con via Laurentina. Al momento non risultano feriti o intossicati.

A bruciare sterpaglie e cumuli di legname

Secondo le informazioni apprese il rogo si è originato poco prima delle ore 13, non è chiaro cosa lo abbia provocato. A bruciare in un grosso incendio sono sterpaglie e cumuli di legname all'altezza del chilometro 10,750. A dare l'allarme sono stati i residenti e gli automobilisti di passaggio, sono diverse le chiamate arrivate al Numero Unico delle Emergenze 112, che segnalavano l'incendio su strada.

Chiusa via della Solfarata fino a via Laurentina

Sul posto sono arrivati i vigili del fuoco coordinati dalla Sala operativa del Comando provinciale di Roma, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento. Presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con le pattuglie del IX Gruppo Eur e di Pomezia e della polizia provinciale. Gli agenti si sono occupati di gestire la viabilità, chiudendo la strada nel tratto interessato, per agevolare le operazioni di spegnimento. Inevitabili i disagi alla circolazione.