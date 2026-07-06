Schianto in via Appia a Roma, si scontrano vespa e furgone: morto un uomo

Tragico incidente a Roma, in via Appia Nuova, dove una vespa e un furgone si sono scontrati: ad avere la peggio l’uomo che viaggiava sulle due ruote, morto sul colpo.

L’incidente di ieri, foto dal profilo Facebook di Francesco Laddaga.

Tragico incidente a Roma, lungo la via Appia Nuova, dove una vespa si è scontrata con un furgone. Ad avere la peggio l'uomo che viaggiava su due ruote, che ha perso la vita a causa delle gravi lesioni riportate. Il sinistro si è verificato nel tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio 2026, verso le ore 18.

L'incidente mortale a Roma fra vespa e furgone

I fatti, come anticipato, risalgono al tardo pomeriggio di ieri, domenica 5 luglio 2026, verso le ore 18, quando è avvenuto l'impatto fra una Vespa Piaggio e un furgone Fiat Ducato che stavano viaggiando lungo la via Appia Nuova, nella zona di Statuario-IV Miglio. Alla guida del mezzo a due ruote si trovava un uomo di 65 anni: è stato lui ad avere la peggio. Per il sessantacinquenne non c'è stato niente da fare. È morto poco dopo lo schianto, prima ancora di essere trasportato in ospedale dagli operatori del 118 che erano arrivati subito dopo che è scattato l'allarme.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente di ieri sulla via Appia

Non appena scattato l'allarme, la macchina dei soccorsi si è messa in moto. In breve tempo hanno raggiunto il luogo dell'incidente gli operatori sanitari del 118, gli agenti della polizia di Stato e quelli dei gruppi di zona della locale di Roma Capitale, oltre ai vigili del fuoco, prontamente arrivati per la messa in sicurezza e eventuali interventi di estrazione di persone rimaste bloccate all'interno dei mezzi.

Leggi anche Schianto tra auto e scooter in via Portuense a Roma: morto un motociclista di 41 anni

Ad occuparsi dei rilievi scientifici di routine, invece, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale del VII Gruppo Tuscolano. Non è ancora chiaro cosa possa essere accaduto e cosa abbia provocato l'incidente, avvenuto all'altezza di un incrocio in cui sono presenti più semafori.

Viabilità dopo l'incidente: chiuso un tratto della via Appia

Per permettere lo svolgimento dei rilievi scientifici e l'arrivo dei soccorsi, gli agenti della polizia locale di Roma Capitale sono intervenuti sul posto anche per gestire la viabilità. Gli agenti hanno chiuso al traffico il tratto di strada statale 7 interessato dall'incidente nella direzione di Roma Centro.

"Viabilità su Via Appia Nuova direzione centro interrotta all’altezza di IV Miglio per un incidente mortale", è quanto si legge in un post condiviso online dal presidente del VII municipio Francesco Laddaga, allegato all'immagine in apertura di articolo.