Auto investe due donne dopo scontro con furgone a Roma: morta Laura Cozzi, gravissima la madre

Si chiamava Laura Cozzi la donna investita e uccisa ieri a Roma in via della Serenissima da un’auto che si era scontrata con un furgone. La madre è gravissima.

È Laura Cozzi la donna investita ieri a Roma in via della Serenissima da una macchina mentre con la madre si trovava sulle strisce pedonali. La donna, 58 anni, lavorava come insegnante e aveva due figli. È deceduta in ospedale poco dopo il suo arrivo a causa delle gravissime lesioni riportate dopo che il veicolo ormai fuori controllo le ha travolte in pieno. La madre di 92 anni è finita sotto un'auto in sosta, cosa che ha richiesto l'intervento urgente e necessario dei Vigili del Fuoco. Ora è ricoverata gravissima in ospedale.

La donna lavorava come maestra a Roma

Laura Cozzi era un'insegnante stimata e apprezzata, che per gran parte della sua vita si è dedicata all'educazione e alla crescita dei bambini. A salutarla, con un post di cordoglio, anche l'Istituto comprensivo di via Aretusa, dove la donna ha lavorato. "Con profondo dolore, il nostro Istituto apprende della scomparsa della Maestra Laura Cozzi – si legge nel post – Per anni ha dedicato la sua vita all'educazione dei bambini, accompagnandoli con professionalità, sensibilità e affetto nel loro percorso di crescita. Il suo impegno, il suo sorriso e la sua presenza preziosa lasceranno un segno indelebile nei cuori di alunni, famiglie, colleghi e di tutto il personale scolastico. In questo momento di grande tristezza, la Dirigente Scolastica, i docenti, il personale scolastico e tutta la comunità educativa si stringono con sincero affetto attorno alla famiglia, condividendone il dolore. Il ricordo della maestra Laura continuerà a vivere attraverso i valori che ha trasmesso e nelle tante vite che ha saputo toccare con il suo lavoro e la sua umanità. Ciao Maestra Laura, non ti dimenticheremo!".

L'incidente domenica mattina a Prenestina

La tragedia è avvenuta domenica mattina intorno alle 10.30 in viale della Serenissima, all'incrocio con via Cherso. Per cause ancora da chiarire, un'auto e un furgone si sono scontrate, con l'auto che è finita addosso alle due donne, che in quel momento si trovavano sulle strisce pedonali per attraversare la strada, investendole in pieno. La madre di Laura Cozzi, di 92 anni, è finita incastrata sotto un'auto regolarmente parcheggiata lungo la strada, mentre la vittima è stata sbalzata poco distante. Le sue condizioni sono apparse immediatamente disperate agli occhi dei soccorritori del 118, che hanno tentato di tutto per salvarla, senza purtroppo riuscirci. La dinamica del sinistro è ancora al vaglio della Polizia Locale.