Incendio in una discarica abusiva sulla Tiberina: fiamme anche in un capannone abbandonato

Un vasto incendio è divampato all’alba in una discarica abusiva sulla via Tiberina a Roma. Coinvolto anche un edificio industriale con bombole di gas all’interno.

Le fiamme nella discarica abusiva su via Tiberina

Un vasto incendio è divampato all’alba di martedì 28 luglio, intorno alle 4.30, in una discarica abusiva lungo la via Tiberina, al chilometro 3, a Roma. Le fiamme hanno raggiunto anche una struttura industriale abbandonata, mentre all’interno dell’area sono state trovate diverse bombole di gas e materiali di vario tipo. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

Le fiamme fra i rifiuti e in un edificio vicino

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti Nomentano e Prati, insieme a un’autobotte partita dalla Rustica e a un mezzo con autorespiratori. All’arrivo, i pompieri hanno trovato il rogo già esteso sia ai rifiuti accumulati nella discarica sia all’edificio vicino. Mentre una parte delle squadre ha iniziato a contenere le fiamme, altri vigili del fuoco sono entrati nel capannone per verificare che non ci fossero persone all’interno. La ricognizione non ha portato, al momento, alla segnalazione di feriti o persone coinvolte.

Bombole di gas e altri materiali nell'area dell'incendio sulla Tiberina

A rendere più difficili le operazioni sono state soprattutto le bombole di gas e la presenza di numerosi materiali, non ancora meglio specificati, sparsi nell’area. Elementi che hanno richiesto particolare cautela durante l’intervento e hanno allungato i tempi necessari per mettere in sicurezza la zona.

Le squadre stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai e impedire che l’incendio riparta. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’origine del rogo e svolgere gli accertamenti sulla discarica abusiva.