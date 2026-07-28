roma
video suggerito
video suggerito

Incendio in una discarica abusiva sulla Tiberina: fiamme anche in un capannone abbandonato

Un vasto incendio è divampato all’alba in una discarica abusiva sulla via Tiberina a Roma. Coinvolto anche un edificio industriale con bombole di gas all’interno.
Leggi le notizie prima degli altri. Porta Fanpage.it sul tuo Google.
A cura di Francesco Esposito
Le fiamme nella discarica abusiva su via Tiberina
Le fiamme nella discarica abusiva su via Tiberina

Un vasto incendio è divampato all’alba di martedì 28 luglio, intorno alle 4.30, in una discarica abusiva lungo la via Tiberina, al chilometro 3, a Roma. Le fiamme hanno raggiunto anche una struttura industriale abbandonata, mentre all’interno dell’area sono state trovate diverse bombole di gas e materiali di vario tipo. Le operazioni di spegnimento dei vigili del fuoco sono ancora in corso.

Le fiamme fra i rifiuti e in un edificio vicino

Sul posto sono intervenute le squadre dei distaccamenti Nomentano e Prati, insieme a un’autobotte partita dalla Rustica e a un mezzo con autorespiratori. All’arrivo, i pompieri hanno trovato il rogo già esteso sia ai rifiuti accumulati nella discarica sia all’edificio vicino. Mentre una parte delle squadre ha iniziato a contenere le fiamme, altri vigili del fuoco sono entrati nel capannone per verificare che non ci fossero persone all’interno. La ricognizione non ha portato, al momento, alla segnalazione di feriti o persone coinvolte.

Bombole di gas e altri materiali nell'area dell'incendio sulla Tiberina

A rendere più difficili le operazioni sono state soprattutto le bombole di gas e la presenza di numerosi materiali, non ancora meglio specificati, sparsi nell’area. Elementi che hanno richiesto particolare cautela durante l’intervento e hanno allungato i tempi necessari per mettere in sicurezza la zona.

Leggi anche
Incendio sul Raccordo Anulare, strada bloccata fra Laurentina e Pontina: le fiamme sulla carreggiata

Le squadre stanno ancora lavorando per spegnere gli ultimi focolai e impedire che l’incendio riparta. Sul posto sono presenti anche le forze dell’ordine, che dovranno ricostruire l’origine del rogo e svolgere gli accertamenti sulla discarica abusiva.

Immagine
Immagine
Uccide un uomo a colpi di cacciavite a Roma: l'aggressione in un video
Dopo il colpo fatale lo ha preso a calci ed è scappato
L'omicidio alla stazione Palmiro Togliatti
autopromo immagine
Più che un giornale
Il media che racconta il tempo in cui viviamo con occhi moderni
Notifiche
Effettua il Login
roma
api url views