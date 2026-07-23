Vasto incendio vicino a un impianto industriale nella Valle Galeria: fiamme minacciano case e stalle

I vigili del fuoco sono al lavoro nella Valle Galeria a Roma per un vasto incendio nella zona di un impianto industriale. Le fiamme minacciano case e stalle, residenti e animali sono stati evacuati.

L'incendio (Foto Facebook di Valle Galeria Libera)

Un vasto incendio è divampato nella Valle Galeria a Roma. Le fiamme minacciano case e stalle. Cittadini e animali sono stati evacuati. Sul posto sono al lavoro i vigili del fuoco con diverse squadre. Il rogo è divampato nel primo pomeriggio di oggi, giovedì 23 luglio nel quadrante Ovest della Capitale. Dalle prime informazioni apprese l'incendio è partito dalla zona della ferrovia e ha raggiunto la zona di impianto industriale. I residenti hanno spiegato di aver udito delle con esplosioni.

Le fiamme si sono propagate poco prima delle ore 14, facendosi largo tra la vegetazione, minacciando alcune abitazioni e stalle tra via Giovanni Antonio Lecchi via Aurano, e via Muratella. A bruciare sono sterpaglie e un magazzino per attrezzi agricoli. I vigili del fuoco stanno svolgendo le operazioni di spegnimento, impegnati con ben otto squadre sul territorio. Residenti ed animali sono stati evacuati in via precauzionale. L'estensione dell'incendio ha richiesto l'intervento di mezzi aerei e squadre con pick-up. Da quanto si apprende non ci sono feriti.

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