Da ieri un vasto incendio divora le campagne di Nerola: vigili del fuoco a lavoro da oltre 15 ore, case evacuate

I pompieri sono arrivati nel primo pomeriggio di ieri, ma le operazioni di spegnimento sono ancora in corso: un incendio boschivo sta bruciando le campagne di Nerola.

Vigili del fuoco al lavoro nelle campagne di Nerola.

Un terribile incendio sta colpendo da ieri, martedì 23 giugno, le campagne del comune di Nerola nel territorio della Città Metropolitana di Roma Capitale, al confine con la provincia di Rieti. Il rogo sta bruciando una grossa area boschiva, alimentata anche dal vento e dal caldo. L'allarme è scattato nel primo pomeriggio di ieri: a rispondere alla chiamata i vigili del fuoco della Sala Operativa del Comando di Roma. I pompieri sono al lavoro da oltre 15 ore, ma le operazioni di spegnimento restano ancora in corso.

L'incendio boschivo fra Roma e Rieti: vigili del fuoco al lavoro da ieri pomeriggio

La chiamata con la richiesta di intervento è scattata alle 14.55 di ieri, martedì 23 giugno. Non appena risposto alla segnalazione, la Sala Operativa dei Vigili del Fuoco del Comando di Roma ha immediatamente inviato numerose squadre di pompieri operative in via Salaria, in prossimità del km 43. I vigili del fuoco, una volta arrivati nel territorio del comune di Nerola, si sono messi subito al lavoro per cercare di spegnere nel minor tempo possibile il vasto incendio boschivo che si è sviluppato nell'area.

Le operazioni ancora in corso

Come reso noto dagli stessi vigili del fuoco, nonostante l'impegno e l'ingente numero di squadre inviate sul territorio colpito dal rogo, le operazioni di spegnimento sono tuttora in corso. Con le squadre sono presto arrivati anche i vigili del fuoco del persona specializzato del Dos, Direttore delle Operazioni di Spegnimento, per la gestione dell'intervento con lanci d'acqua effettuati mediante Canadair ed elicotteri.

Evacuati gli abitanti, chiusa la via Salaria

A causa della vastità dell'incendio che sta colpendo le campagne del territorio di Nerola, i vigili del fuoco intervenuti hanno disposto, a scopo precauzionale, l'evacuazione di sei nuclei familiari all'altezza del chilometro 45.500 e tre nuclei familiari al chilometro 45.200 della via Salaria. Secondo quanto emerso finora, al momento non si registrano persone coinvolte o ferite fortunatamente.

Conseguenze anche per la viabilità della zona: per consentire le attività di bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata dall'incendio, la via Salaria è attualmente chiusa al traffico veicolare all'altezza del chilometro 45.