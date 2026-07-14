Incendio sulla Giustiniana, vigili del fuoco sul posto: traffico in tilt all’altezza della Cassia Bis

Incendio a Roma, nella zona della Giustiniana: prendono fuoco le sterpaglie, polizia locale chiude la strada all’altezza della Cassia Bis.

Un vasto incendio ha interessato la zona di via della Giustiniana dalla metà del pomeriggio di oggi, martedì 14 luglio 2026. A prendere fuoco sono state alcune sterpaglie che si trovavano nella zona. L'allarme è scattato immediatamente: sul posto sono arrivati i vigili del fuoco e gli agenti della polizia locale di Roma Capitale. Sono stati questi ultimi a chiudere al traffico via della Giustiniana all'altezza della Cassia Bis.

L'incendio divampato a metà pomeriggio

Il rogo è divampato a metà pomeriggio, quando le prime fiamme hanno iniziato a bruciare le sterpaglie. Le fiamme, alimentate dal caldo e dalla vegetazione ormai secca, hanno continuato ad espandersi insieme all'alto fumo grigio. Sul luogo del rogo sono arrivati immediatamente i vigili del fuoco e le squadre della Protezione Civile che si sono adoperati per spegnere nel minor tempo possibile l'incendio. Le operazioni di spegnimento sono andate avanti per ore, così come quelle per la messa in sicurezza della zona.

Incendio fra via Giustiniana e la Cassia Bis: strada chiusa per le operazioni di spegnimento

A far scattare l'allarme sono state le persone che si trovavano a bordo dei propri veicoli, verso le ore 16. L'incendio è arrivato a lambire l'incrocio fra la SS2 Cassia bis e la via Veientana Nuova, impedendo in alcuni tratti, con il fumo, la visibilità della carreggiata. Proprio per questa ragione e per permettere l'arrivo dei vigili del fuoco e di eventuali soccorritori del personale sanitario, è stata chiusa al traffico la via Giustiniana. Code si sono formate dopo le ore 18 nel tratto di strada chiuso alla viabilità. A gestire la viabilità sul posto sono stati gli agenti del XV Gruppo Cassia. Fortunatamente non si registrano persone coinvolte: non risultano esserci stati feriti né intossicati.

Soltanto in seguito, una volta svolta la bonifica e la messa in sicurezza dell'area interessata, circa quattro ore dopo che è scattato l'allarme, è stato possibile riaprire al traffico veicolare nella zona interessata: il traffico è tornato a scorrere regolarmente senza interruzioni.

Caldo e siccità favoriscono gli incendi

Come spiegato a Fanpage.it dal meteorologo Flavio Galbiati, caldo e siccità favoriscono gli incendi. Così come sono previsti avvisi di allerta calore diffusi dal Dipartimento della Protezione Civile del Lazio, allo stesso modo vengono diramati dei bollettini con gli incendi. Secondo quanto previsto per la giornata di oggi, martedì 14 luglio, come mostrato nella cartina in basso, il rischio incendi è di livello arancione per tutta la regione Lazio, fatta eccezione per la zona del basso litorale laziale, nella provincia pontina, dove è addirittura di livello rosso.

Secondo quanto riportato nella legenda, il livello arancione indica un rischio moderato di incendi ed è il terzo livello su quattro: in questo caso, "le condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità di fuoco elevata e propagazione veloce di difficile controllo". Per quanto riguarda l'allerta rossa, invece, ""e condizioni meteo-climatiche e l'umidità del combustibile vegetale sono tali da generare, in caso di innesco, un incendio con intensità di fuoco elevata e propagazione estremamente veloce di estinzione molto impegnativa".