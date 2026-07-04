Incendio al parco del Pineto a Roma, Vigili del Fuoco sul posto: Pineta Sacchetti avvolta nel fumo

Un grave incendio è scoppiato intorno alle 13.30 a Roma, nel parco del Pineto, zona Pineta Sacchetti. Sul posto i Vigili del Fuoco, le fiamme sono molto vaste.

Foto Daniele Menghi da Facebook

Un vasto incendio è scoppiato intorno alle 13.30 nel Parco del Pineto, in zona Pineta Sacchetti, a Roma. Per cause ancora in corso di accertamento, le fiamme si sono sviluppate rapidamente, estendendosi in poco tempo a un'ampia area. Una densa colonna di fumo è visibile da diversi punti della città. Sul posto sono intervenuti i vigili del fuoco, al lavoro per domare il rogo. Al momento non è ancora chiaro cosa abbia provocato il rogo e in che modo si sia sviluppato. I vigili del fuoco sono al lavoro per evitare che le fiamme si estendano ulteriormente e stanno facendo tutto il possibile per riportare la situazione sotto controllo nel più breve tempo possibile. L'allarme è scattato dai cittadini, che non appena hanno visto le fiamme hanno immediatamente allertato i soccorsi, permettendo ai vigili del fuoco di intervenire nel più breve tempo possibile, al fine di limitare i danni.

Non è la prima volta che il Parco del Pineto è interessato da un grande incendio. Negli scorsi anni è arrivata addirittura a lambire le case, provocando ingenti danni e costringendo le persone a lasciare le proprie abitazioni.

A Roma numerosi incendi nelle ultime settimane

Con l'inizio del caldo torrido, a Roma sono tornati a svilupparsi numerosi incendi che riguardano soprattutto aree verdi molto ricche di sterpaglie. Si tratta di posti dove purtroppo il fuoco ha gioco facile e dove riesce a diffondersi spesso in modo incontrollabile. La causa di questi incendi molto spesso è umana, che sia per dolo o che sia per un incidente. Un mozzicone di sigaretta buttato dove l'erba è molto secca, oppure barbecue accesi in mezzo ai parchi, scintille provocate da attrezzi da lavoro, fuochi agricoli e bruciamenti di sterpaglie sfuggiti al controllo possono trasformarsi rapidamente in un incendio. Ma anche un'auto parcheggiata sull'erba secca può rappresentare un pericolo: il calore della marmitta o del catalizzatore, infatti, è in grado di innescare un rogo. Ci sono poi, ovviamente, gli incendi appiccati volontariamente dai piromani.