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Incendio a Tor di Valle: chiusa via del Mare, cenere su vari quartieri di Roma

Via del Mare è chiusa in direzione Ostia da via dei Cocchieri e dal Grande Raccordo Anulare verso Roma per un incendio in zona Tor di Valle. Diverse squadre dei vigili del fuoco al lavoro.
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A cura di Alessia Rabbai
Immagine di repertorio
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Un incendio è divampato in via dell'Ippica in zona Tor di Valle a Roma. Per agevolare le operazioni di spegnimento via del Mare è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato. Il rogo è scaturito poco prima delle ore 15 di oggi, martedì 4 agosto. I residenti hanno segnalato a Fanpage.it cenere che vola su vari quartieri della Capitale, tra i quali Re di Roma e in generale il quadrante sud-est.

Cinque squadre dei vigili del fuoco per spegnere l'incendio a Tor di Valle

A dare l'allarme chiamando il Numero Unico delle Emergenze 112 sono stati alcuni residenti, che hanno segnalato odore di bruciato nel quartiere e hanno visto le fiamme, che bruciavano la vegetazione. Ad andare a fuoco sono stati sterpi e mariali di vario genere, che si trovavano depositati nel sito.

La Sala operativa del Comando provinciale di Roma ha inviato sul posto cinque squadre e il dos, il direttore delle operazioni di spegnimento, una figura specializzata, che coordina gli interventi contro gli incendi boschivi. Dirige sia le squadre a terra sia i mezzi aerei, è intervenuto per la valutazione di eventuali lanci di acqua dall'elicottero.

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Oggi chiusa via del Mare per incendio

Via del Mare è stata temporaneamente chiusa al traffico nel tratto interessato dall'incendio, per agevolare le operazioni di spegnimento a ridosso della carreggiata. Presenti sul posto oltre ai vigili del fuoco e ai volontari della protezione civile anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale, impegnati nell'intervento di messa  in sicurezza.

Parte delle pattuglie del IX Gruppo Eur si sono disposte in via dell’Ippica e sulla via del Mare. Gli agenti lavorano per gestire la viabilità e nei servizi di delimitazione della zona, per agevolare le operazioni di spegnimento dell’incendio e garantire la sicurezza stradale. Via del Mare è chiusa in direzione Ostia da via dei Cocchieri e dal Grande Raccordo Anulare verso Roma.

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