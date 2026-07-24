Secondo incendio in 24 ore nella Valle Galeria a Roma, chiusa via della Muratella

Un nuovo incendio è divampato sugli stessi terreni fra Ponte Galeria e Ponte Malnome su cui se n’era sviluppato uno ieri. Le fiamme hanno interessato anche i binari ferroviari e la vicina via di Muratella.

Il fumo dell'incendio nella Valle Galeria

Due incendi sviluppatisi negli stessi terreni di Roma in 24 ore. È quanto successo nel pomeriggio di venerdì 24 luglio nella zona della Valle Galeria, nella periferia sud ovest di Roma. Una grande colonna di fumo nero ha riempito l'aria della zona, che è diventata irrespirabile. Bloccato il traffico su strada e la circolazione ferroviaria sulla Roma-Fiumicino. Alcune famiglie della zona sarebbero state evacuate. Al momento la maggior parte del rogo è stata domata. Restano da spegnere alcuni fuochi.

Le fiamme si sarebbero sviluppatesi su terreni agricoli, ma i residenti segnalano che brucerebbero anche rifiuti e plastiche. Le fiamme hanno lambito la sede stradale di via della Muratella, che è stata chiusa per garantire le operazioni di spegnimento. Sul posto, oltre ai vigili del fuoco, presenti anche gli agenti della polizia locale di Roma Capitale e le forze dell'ordine. A diffondere la notizia è stato il presidente del Municipio XI Gianluca Lenzi con un post sui social. "Un nuovo incendio, dopo quello di ieri, si è sviluppato a Ponte Malnome, dalle parte di via Aurano e via Giovanni Antonio Lecchi, si è spinto oltre la ferrovia e su via della Muratella", ha scritto il minisindaco. Le vie indicate sono le stesse toccate dall'incendio di giovedì 23 luglio, quando hanno preso fuoco sterpaglie e un magazzino agricolo.

"La strada ora è chiusa al transito veicolare – ha proseguito Lenzi -. Le fiamme hanno interessato anche la sede stradale, rendendo particolarmente critica la viabilità nella zona. Sul posto sono al lavoro i Vigili del Fuoco, la Polizia Locale di Roma Capitale e le forze dell’ordine. Seguiranno aggiornamenti non appena saranno disponibili nuove informazioni", ha concluso il presidente di municipio, che ha anche chiesto la massima diffusione degli aggiornamenti sull'incendio. Al momento gli agenti del gruppo XI Marconi della polizia locale continuano a tenere la strada chiusa per controllare l'impatto dell'incendio sui pali della luce e le infrastrutture della fibra ottica.

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Per circa un'ora, dalle 14.45 alle 15.40, è stata interrotta la circolazione sulla linea ferroviaria Roma-Fiumicino a causa delle fiamme che avevano raggiunto i binari. Il traffico adesso è regolare, ma Trenitalia segnala rallentamenti fino a 50 minuti, limitazioni e cancellazioni.

Il secondo incendio in poche ore ha fatto sollevare molti dubbi sulla sicurezza ambientale della zona, già precaria per la presenza della discarica di Malagrotta. "Ieri un versante, oggi un altro. Pochi minuti fa si è sviluppato un nuovo rogo nella nostra Valle, sprigionando un’alta colonna di fumo scuro e rendendo l'aria irrespirabile – scrive il comitato Valle Galeria Libera -. Non possiamo continuare a vivere in una costante emergenza ambientale. Pretendiamo controlli, prevenzione reale e interventi immediati di bonifica e monitoraggio del territorio".

XI marconi