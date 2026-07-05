Incendio in una villa a Manziana, prende fuoco una tettoia: ipotesi cortocircuito

Sirene in serata a Manziana alle porte di Roma, dove è divampato un incendio in una villa in via Roma, poco prima del centro.

L’incendio nella villa di Manziana (Foto dal gruppo Facebook Sei di Manziana se…)

Un incendio è divampato in serata all'interno di una villa in via Roma a Manziana, alle porte della Capitale. Il rogo si è sprigionato nella serata di oggi, domenica 5 luglio. Sul posto sono intervenuti i carabinieri della stazione di Manziana e gli operatori sanitari in ambulanza. Come appreso da Fanpage.it non ci sono persone ferite. A segnalare l'incendio sono stati vari residenti, che hanno postato delle foto sui social network e hanno spiegato di "aver udito delle esplosioni".

Le fiamme hanno interessato una tettoia esterna in legno

Secondo le prime informazioni apprese era sera quando è divampato un incendio in una villa in una zona che si trova poco prima del centro del paese. Le fiamme hanno interessato una tettoia esterna in legno e si sono poi propagate. Non è chiaro al momento cosa le abbia originate, forse un cortocircuito, ma le verifiche sono in corso.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto sono intervenuti in breve tempo i vigili del fuoco, che hanno dato il via alle operazioni di spegnimento dell'incendio. Presenti anche i carabinieri della Stazione di Manziana, per gli accertamenti di competenza, per ricostruire quanto accaduto e un'ambulanza. Fortunatamente non si registrano feriti.

I residenti hanno udito delle esplosioni

I residenti hanno scattato alcune foto delle fiamme che brillavano nel buio, pubblicandole su Facebook. Alcuni abitanti hanno spiegato di aver udito delle esplosioni. Sono state diverse le chiamate arrivate ai vigili del fuoco. Terminato l'intervento si passerà alla conta dei danni.