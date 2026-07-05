Traffico e file di auto ai Castelli Romani, i fan di Ultimo sui punti panoramici per ascoltare il concerto

Sui social network sono comparsi video ironici di persone che si sono appostate in belvedere, terrazze e balconi per ascoltare il concerto ‘La Favola per Sempre’ di Ultimo anche ai Castelli Romani: “Frascati è il P12”.

Ultimo e gli le persone appostate sul belvedere di Frascati

"Frascati è il P12 del concerto di Ultimo" così ironicamente un video, che immortala un gruppo di persone affacciate a un belvedere. Un punto panoramico a una decina di chilometri di distanza da Tor Vergata, dove cercavano di ascoltare da lontano la musica dello spettacolo "La Favola per Sempre" nella Spianata dell'Università. Alcuni lettori hanno segnalato a Fanpage.it come, in vari punti panoramici intorno all'area del concerto-evento si siano radunate diverse persone, cercando di partecipare seppur da lontano, all'evento che ha visto oltre 250mila presenze. Dal belvedere di Frascati la musica si sentiva abbastanza bene, mentre la voce del cantautore molto poco.

Sui social network sono comparsi video ironici, che immortalano persone appostate su terrazze e balconi, traffico e auto parcheggiate in divieto di sosta. Insomma, chi si trovava tra Roma e provincia e non è riuscito ad acquistare per tempo i biglietti del concerto andati sold out in poche ore dopo l'annuncio dello scorso anno, o chi semplicemente, voleva curiosare, ha provato ad ascoltare l'esibizione da lontano. "Non ho mai visto così tante auto come questa sera" commenta una cittadina di Frascati. Un utente le risponde: "Meglio Frascati che il P6" facendo riferimento alle varie zone di concentramento per gli spettatori più o meno distanti dal palcoscenico, disposte all'interno dell'area del concerto.

Altri utenti scrivono: "Io ho visto e sentito tutto da Ostia" commenta ironicamente un'utente; e ancora: "Da Morena si sentiva benissimo", "lo sento da casa mia a Grottaferrata". C'è poi ha acquistato il biglietto e si è lamentato del fatto di non essersi goduto lo spettacolo, perché era era molto lontano. Le migliaia di fan che hanno partecipato al concerto hanno atteso il proprio beniamino al caldo sotto al sole, alcuni hanno campeggiato da diversi giorni, per assicurarsi il posto davanti alla transenna.

Un concerto quello di ieri sera, che ha riscosso il plauso del Comune di Roma. Oggi l’assessore ai grandi eventi, sport, turismo e moda di Roma Capitale Alessandro Onorato ha annunciato il bilancio dell'evento: "Oltre 650 mila euro per i servizi pubblici erogati pagati dagli organizzatori, oltre 2 milioni di euro di tassa di soggiorno generate da oltre 156mila persone arrivate da fuori Roma e un indotto complessivo che supera i 90 milioni".