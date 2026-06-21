Schianto frontale fra moto e auto in Abruzzo: muore il romano Ercole Ceresoni, manager di Gentilini

Stava viaggiando con la moglie in moto quando si sono scontrati frontalmente con un’auto: morto sul colpo Ercole Ceresani, ferita la moglie.

È Ercole Ceresoni l'uomo che ha perso la vita nell'incidente frontale avvenuto ieri pomeriggio, sabato 20 giugno 2026, lungo la via Tiburtina Valeria, la strada provinciale 62 Palentina, nel tratto fra Cappelle dei Marsi e Cese. Ceresoni si trovava in sella alla sua moto insieme a sua moglie, quando c'è stato il violento impatto frontale con un'automobile che stava arrivando dalla corsia opposta: la donna è rimasta ferita nell'incidente. L'uomo, sessantunenne romano e manager della Gentilini, ha perso la vita poco dopo lo scontro.

L'incidente in Abruzzo vicino Avezzano: la dinamica dello scontro

L'incidente è avvenuto non troppo distante da Avezzano, lungo la via Tiburtina Valeria: a scontrarsi una moto e un'automobile che stavano percorrendo la strada in direzione opposta verso le ore 18 di ieri, sabato 20 giugno 2026. La moto si è scontrata con la parte anteriore destra dell'automobile. L'impatto è stato violentissimo e Ceresoni ha perso il controllo del mezzo. Lui e la moglie si sono schiantati sull'asfalto. La persona al volante dell'automobile, non appena si è accorta dell'accaduto, si è fermata e ha chiamato i soccorsi.

L'arrivo dei soccorsi dopo l'incidente: morto Ercole Ceresoni

Sul posto sono immediatamente arrivati i soccorritori, gli operatori sanitari del 118 e i carabinieri della Compagnia di Tagliacozzo. I soccorritori si sono subito precipitati verso le due persone ferite: per il sessantunenne non c'è stato niente da fare. Tutti i tentativi di rianimazione si sono rivelati vani. La donna, di 65 anni e originaria di Cese, invece, è stata stabilizzata e poi trasportata d'urgenza all'ospedale San Salvatore dell'Aquila dove si trova in gravi condizioni.

L'uomo al volante dell'automobile, una Suzuki, ha riportato lievi ferite: sarà sottoposto ai controlli su alcool e droga. Nel frattempo i carabinieri, per permettere l'arrivo dei soccorsi, lo svolgimento dei rilievi e, infine, la messa in sicurezza della strada, hanno chiuso il tratto interessato fino alla serata.

Chi era Ercole Ceresoni, morto nell'incidente: manager romano di 61 anni

Conosceva bene quella strada, Ercole Ceresoni: spesso, insieme alla moglie, originaria di Cese, tornava in Abruzzo a trovare amici e parenti. Ora, dopo lo scontro, la salma è stata trasferita all'ospedale di Avezzano dove resta a disposizione dell'autorità giudiziaria.

Ceresoni aveva 61 anni e da 23 lavorava nella Gentilini, la società produttrice di biscotti, come riporta il suo profilo LinkedIn. Al momento dell'incidente stava rientrando a casa dopo un giro in moto con la loro comitiva. Ma poi è avvenuto lo schianto e per lui non c'è stato niente da fare.