Schianto fra auto e moto a Fiuggi: morto il motociclista, aveva 55 anni

Terribile incidente nel Frusinate a Fiuggi dove un motociclista di 55 anni ha perso la vita dopo uno scontro con un’auto.

Terribile schianto nella tarda mattinata di oggi a Fiuggi dove si è verificato un incidente fra un'automobile e una moto. L'impatto è stato violentissimo. Ad avere la peggio il conducente della motocicletta, un centauro di 55 anni. Sul posto sono arrivati immediatamente i soccorsi. Ma per il cinquantacinquenne residente a Trivigliano, non troppo distante dal luogo dello scontro, non c'è stato niente da fare. Ha perso la vita poco dopo.

L'incidente a Fiuggi, morto un cinquantacinquenne: i rilievi degli agenti

L'incidente è avvenuto nella tarda mattinata di oggi, sabato 25 luglio 2026, verso le ore 11 nel territorio di Fiuggi, in provincia di Frosinone. L'allarme è scattato immediatamente e sul posto sono arrivati gli agenti del pronto soccorso del 118. Una volta sul posto si sono precipitati verso il cinquantacinquenne che si trovava in condizioni davvero critiche tanto che era stato richiesto anche l'intervento di un elisoccorso che poco dopo, però, è stato annullato: l'uomo è morto sul posto. Inutili i tentativi di salvargli la vita. Per lui non c'è stato niente da fare.

Gli agenti della polizia locale, insieme a quelli del commissariato di Fiuggi, hanno iniziato a svolgere i rilievi e a gestire la viabilità della strada. Le cause dell'incidente, così come l‘esatta dinamica dello scontro fra i due veicoli, sono ancora al vaglio degli inquirenti.

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Trasportato in ospedale il conducente dell'auto e le indagini in corso

Il motociclista è deceduto sul colpo dopo lo scontro. Diversamente, invece, l'uomo al volante dell'automobile è rimasto ferito dopo lo schianto. L'automobilista è stato trasportato d'urgenza all'ospedale "San Benedetto" di Alatri. Secondo le prime informazioni, le ferite riportate dal conducente dell'automobile non sarebbero gravi.

Le indagini sono affidate alla polizia locale di Fiuggi, come disposto dalla Procura di Frosinone, che ha aperto un fascicolo sul caso. I mezzi coinvolti, sia l'automobile che la moto, sono stati posti sotto sequestro. A disposizione delle autorità resta anche la salma del cinquantacinquenne.