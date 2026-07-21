Incidente a Cisterna di Latina tra moto e auto: morto Giuliano Boccabella

Tragedia in via Nettuno a Cisterna di Latina, dove Giuliano Boccabella, 49 anni, è morto in un incidente tra la sua moto e un’auto.

Giuliano Boccabella (Foto Facebook)

Si chiamava Giuliano Boccabella il quarantanovenne morto nell'incidente in via Nettuno a Cisterna di Latina. Il sinistro è avvenuto la mattina presto di oggi, martedì 21 luglio. A scontrarsi sono state la sua moto e un'auto. Giuliano ha avuto la peggio e non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Lutto a Cisterna di Latina, dove Giuliano viveva, la comunità si è stretta attorno alla famiglia con cordoglio, in attesa che la salma riceva il nulla osta per i funerali, per dargli l'ultimo saluto.

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente in cui ha perso la vita Giuliano erano circa le ore 5.40. Il quarantanovenne era in sella alla sua moto e percorreva via Nettuno in zona Olmobello. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una macchina. L'impatto è stato violento, il motociclista è deceduto sul colpo a causa delle gravi ferite e dei traumi. Ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 sul posto è giunto il personale sanitario in ambulanza. Sul posto è stato necessario anche l'intervento dei vigili del fuoco, per la messa in sicurezza della strada, poi i veicoli incidentati sono stati rimossi. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia stradale di Aprilia, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica dell'accaduto. Al vaglio eventuali responsabilità a carico dell'automobilista.