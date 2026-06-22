Incidente tra Jeep e moto a Cecchignola: morto il motociclista

Grave incidente tra Jeep e moto questa mattina in via di Tor Pagnotta in zona Cecchignola a Roma. Morto il motociclista 42enne.

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Un motociclista è morto in un incidente stradale in via di Tor Pagnotta a Roma. Si tratta di un quarantaduenne, per il quale non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. Il sinistro è avvenuto in zona Cecchignola nella mattinata di oggi, lunedì 22 giugno. A scontrarsi sono state una Jeep e una moto. Non è ancora stata resa nota l'identità della vittima. Sull'incidente indagano gli agenti della polizia locale di Roma Capitale.

Secondo le informazioni apprese al momento dei fatti erano circa le ore 7. Il quarantaduenne era alla guida della sua moto, una Triumph Tiger 800 e stava percorrendo via di Tor Pagnotta. Improvvisamente, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con una Jeep Compass all'altezza di via dei Fucilieri. Alla guida del secondo veicolo c'era un uomo di quarantadue anni. Ad avere la peggio è stato il motociclista che, sbalzato dalla sella, ha fatto un volo di diversi metri, prima di finire riverso sull'asfalto.

Arrivata la chiamata al Numero Unico delle Emergenze 112 con la richiesta urgente d'intervento per un motociclista le cui condizioni di salute sembravano gravissime, sul posto è giunta un'ambulanza. Gli operatori sanitari non hanno pututo purtroppo fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul luogo del sinistro a causa delle gravi ferite e dei traumi riportati.

Il conducente della Jeep, come da prassi, è stato accompagnato in ospedale, al Campus Biomedico, per i test di alcol e droga. Presenti per i rilievi di rito gli agenti della polizia locale di Roma Capitale con diverse pattuglie del IX Gruppo Eur, che hanno svolto gli accertamenti necessari a ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto.