Incidente a Fiuggi, è Pietro Bruni il 55 morto nello scontro tra la sua moto e un’auto

Lutto nel Frusinate per la morte di Pietro Bruni, il 55enne morto nello scontro tra moto e auto sabato scorso in via Anticolana a Fiuggi.

Pietro Bruni

Si chiamava Pietro Bruni il cinquantacinquenne morto nell'incidente in via Anticolana a Fiuggi. Il sinistro si è verificato durante la mattinata di sabato scorso 25 luglio in provincia di Frosinone. Pietro era originario di Trivigliano, piccolo centro sui Monti Ernici e vicino al Lago di Canterno. A scontrarsi la sua moto e un'auto, non c'è stato purtroppo nulla da fare per salvargli la vita. La notizia della scomparsa di Pietro si è diffusa in breve tempo e la comunità si è stretta con cordoglio alla famiglia.

I messaggi di cordoglio

Sono tanti i messaggi d'addio per Pietro Bruni. "Con profondo dolore, l'intera comunità di Trivigliano e l'amministrazione comunale si stringono attorno alle famiglie Bruni e Cardinale, per la tragica scomparsa del nostro concittadino Pietro, che ha perso la vita prematuramente a seguito di un incidente" scrive sulla pagina istituzionale di Facebook il sindaco Gianluca Latini. In segno di lutto e vicinanza alla famiglia, i festeggiamenti civili in onore di Sant'Anna sono stati sospesi, si svolgeranno solo la messa e la processione.

"Con profondo dolore apprendiamo della scomparsa del nostro amico Pietro" commenta Città di Anagni Calcio. "Ha difeso i pali della nostra squadra anni fa e la notizia della sua scomparsa ci rattrista profondamente, perché perdiamo non solo un nostro ex atleta che ha difeso i colori della squadra con impegno, coraggio e passione negli anni, ma soprattutto una persona buona e speciale, apprezzata da tutti. Il suo ricordo resterà per sempre vivo nei nostri cuori, nei momenti condivisi sul campo e nei valori che ha saputo trasmettere dentro e fuori dallo spogliatoio".

E ancora l'ASD Alatri Calcio: "Ci stringiamo attorno a Lorenzo Bruni La società, lo staff tecnico e i compagni di squadra si stringono con affetto attorno a Lorenzo Bruni, calciatore della nostra Juniores Under 19, per la perdita del caro papà Pietro Bruni. In questo momento di profondo dolore, esprimiamo a Lorenzo e a tutta la sua famiglia le nostre più sincere e sentite condoglianze".

L'incidente tra moto e auto in cui è morto Pietro Bruni

Secondo quanto ricostruito finora al momento dell'incidente Pietro Bruni era in sella alla sua moto e stava percorrendo via Anticolana quando, per cause non note e ancora in corso d'accertamento, si è scontrato con un'auto all'altezza della località Tefuci. L'impatto è stato violento e ad avere le peggio il motociclista, il quale, sbalzato dalla sella, è finito sull'asfalto, dopo un volo di diversi metri. Il personale sanitario, arrivato in ambulanza, non ha potuto fare altro che constatarne il decesso, sopraggiunto sul posto.

Presenti sul luogo dell'incidente gli agenti della Polizia di Stato del Commissariato di Fiuggi, che hanno svolto i rilievi scientifici e indagano per ricostruire la dinamica esatta dell'accaduto e per verificare eventuali responsabiltà da parte di chi si trovava alla guida. L'automobilista è stato accompagnato all'ospedale San Benedetto di Alatri e sottoposto agli accertamenti del caso.